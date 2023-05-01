Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran 50 yaşındaki Guidetti, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve Türkiye kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.

Türkiye'de 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile 15 sezonda toplamda 26 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Türk Hava Yolları'nda forma giyen milli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan Giovanni Guidetti, bu sezona kadar VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.