VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. VakıfBank 11. maçında ilk mağlubiyetini alırken, sarı-lacivertliler ise 10'da 9 yaptı.
Giriş: 24.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:29
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki dev derbide VakıfBank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Opet, güçlü rakibini 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli bu sonuçla 10. maçında 9. galibiyetini alırken, VakıfBank'a da bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.