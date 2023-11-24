VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU)

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki dev derbide VakıfBank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Opet, güçlü rakibini 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli bu sonuçla 10. maçında 9. galibiyetini alırken, VakıfBank'a da bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.