Vakıfbank emekli promosyon ücreti en son yapılan güncelleme sonrasında yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyenler arasında Vakıfbank’ta yer aldı. Peki Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?