VAKIFBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınınızı Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.