Vahşi cinayette tepki çeken karar!

Korkunç cinayet iki yıl önce işlendi. Konya’nın Meram İlçesi’nde yaşayan Mahmud El Hüseyin ile nikahsız eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı.
Zafer Samancı’nın özel haberine göre, kavgaya dönüşen tartışmada, El Hüseyin, hamile eşini su hortumuyla dakikalarca dövdü. Aldığı hortum ve tekme darbelerine dayanamayan kadın hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan El Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.
Katil zanlısı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada karısının kendisini aldattığını ileri sürdü. İki yıl süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, sanığa “hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Sanık avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu ise, aldatma olayının mahkemece araştırılmadığını ileri sürerek istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde müvekkili tarafından delil olarak incelenmesi istenen telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarının yerel mahkemece incelenmediğini belirtti.
İtirazı yerinde bulan istinaf mahkemesi Mahmud El Hüseyin hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Gerekçesi ise olası aldatma olayında haksız tahrik maddesinin sanık hakkında uygulanabilmesiydi.
İstinaf mahkemesi maktulün kullandığı telefonun arama ve mesaj kayıtlarına ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Ayrıca maktulün birlikte olduğu iddia edilen kişiyle varsa görüşme ve mesaj içeriklerinin de incelenmesini talep etti. Araştırmanın ardından yeniden hüküm verilmesi için kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!