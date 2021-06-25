Vahşi cinayette tepki çeken karar!

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Korkunç cinayet iki yıl önce işlendi. Konya’nın Meram İlçesi’nde yaşayan Mahmud El Hüseyin ile nikahsız eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı.

Zafer Samancı’nın özel haberine göre, kavgaya dönüşen tartışmada, El Hüseyin, hamile eşini su hortumuyla dakikalarca dövdü. Aldığı hortum ve tekme darbelerine dayanamayan kadın hayatını kaybetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜHEBBET ALDI

Gözaltına alınan El Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Katil zanlısı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada karısının kendisini aldattığını ileri sürdü. İki yıl süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, sanığa “hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Sanık avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu ise, aldatma olayının mahkemece araştırılmadığını ileri sürerek istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde müvekkili tarafından delil olarak incelenmesi istenen telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarının yerel mahkemece incelenmediğini belirtti.

İtirazı yerinde bulan istinaf mahkemesi Mahmud El Hüseyin hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Gerekçesi ise olası aldatma olayında haksız tahrik maddesinin sanık hakkında uygulanabilmesiydi.

İstinaf mahkemesi maktulün kullandığı telefonun arama ve mesaj kayıtlarına ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Ayrıca maktulün birlikte olduğu iddia edilen kişiyle varsa görüşme ve mesaj içeriklerinin de incelenmesini talep etti. Araştırmanın ardından yeniden hüküm verilmesi için kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.