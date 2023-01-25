2 çocuk annesiydi! Kocası ve 1 kişi gözaltında! Boğazı kesilmiş halde bulundu!

Hakkari'de olay, dün saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.
KOCASI 112'Yİ ARAYIP HABER VERDİ
DHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Murat C., eşi Muhbet C.'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KOCASI İLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine evde bulunan Murat C. ile 1 kişiyi gözaltına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
İHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi M.C., Sümbül Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.