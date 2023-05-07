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V ile Başlayan Kız İsimleri

Pek çok ailenin bebekleri için tercih edeceği isim, nadir bulunan ve az bilinen isimlerden oluşsa da bazı aileler için bu durum çok farklı olabiliyor. Çünkü günümüzde bebeği için klasik ve geleneksel isimleri tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Sizler için hazırladığımız V ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinde aradığınız özelliklere sahip isimleri bulabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Vabile: İri yağmur damlası

Vacibe: Yapılması gerekli olan durum

Vacide: Meydana getirici, yaratıcı

Vafe: Nasip, kısmet

Vafire: Çok, bol

Vafiye: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı

Vahide: Tek, bir, yalnız

Vaize: Dinsel öğütlerde bulunan kimse

Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

Vala: Yüksek, yüce

Valay: Yükseklik, yücelik

Valihe: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Vamıka: Seven, aşık

Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade

Varide: Gelen, erişen, söylenti

Vasfiye: Nitelikli

Vasıfe: Vasfeden, bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hâl

Vasıla: Ulaşan, yetişen

Vasile: Ulaşan, yetişen

Vecahet: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz

Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu

Vecdiye: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan

Vechiye: Yüzle ilgili, yüze ait

Vecibe: Ödev, görev

Vecihe: Yüz, çehre

Vecize: Kısa, derli toplu

Vecne: Yanak yumrusu, elmacık

Veda: Ayrılırken söylenen son söz

Vedia: Korunması için bırakılan emanet

Vedide: Dost, sevgisi çok olan

Vefia: Vefalı, sevgisi geçici olmayan

Vefika: Uygun, aynı fikirde olunan

Vefire: Çok, bol

Vefret: Çokluk, bolluk

Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan

Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.

Velaya: Ermiş kadınlar

Velayet: Velilik, ermişlik veli ve ermiş olan kişi

Velide: Yeni doğmuş çocuk

Velime: Düğün ziyafeti, evlenme

Veliye: Dost, yakın, Allah’ın sevgili kulu, ermiş

Velud: Doğurgan, çok doğuran

Venüs: Merkür’den sonra güneşe en yakın gezegen. 2) Güzellik tanrıçası.

Vera: Günah ve haramdan kaçınmak, uzak durmak

Verda: Gül

Verdinaz: Naz gülü, nazlıların gülü

Verim: Ortaya çıkan, istenilen sonuç

Verziş: Çalışma, işletme

Vesamet: Güzellik, güzel olma

Vesika: Çok sağlam, çok güçlü

Vesile: Neden, sebep, kavuşma

Vesime: Güzel yüzlü

Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye

Vezire: Osmanlı Devleti’nde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesindeki kişi

Vicdan: Şuur, ahlak

Vidade: Sevme, sevgi, dostluk

Vildan: Yeni doğmuş çocuklar

Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili olan durum

Vuska: Çok sağlam, çok kuvvetli

Vuslat: Buluşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma anı

Vüreyka: Yaprakçık, küçük yaprak

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner