V ile Başlayan Kız İsimleri
Pek çok ailenin bebekleri için tercih edeceği isim, nadir bulunan ve az bilinen isimlerden oluşsa da bazı aileler için bu durum çok farklı olabiliyor. Çünkü günümüzde bebeği için klasik ve geleneksel isimleri tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Sizler için hazırladığımız V ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinde aradığınız özelliklere sahip isimleri bulabilirsiniz.
V Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Vabile: İri yağmur damlası
Vacibe: Yapılması gerekli olan durum
Vacide: Meydana getirici, yaratıcı
Vafe: Nasip, kısmet
Vafire: Çok, bol
Vafiye: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı
Vahide: Tek, bir, yalnız
Vaize: Dinsel öğütlerde bulunan kimse
Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan
Vala: Yüksek, yüce
Valay: Yükseklik, yücelik
Valihe: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
Vamıka: Seven, aşık
Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade
Varide: Gelen, erişen, söylenti
Vasfiye: Nitelikli
Vasıfe: Vasfeden, bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hâl
Vasıla: Ulaşan, yetişen
Vasile: Ulaşan, yetişen
Vecahet: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz
Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu
Vecdiye: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan
Vechiye: Yüzle ilgili, yüze ait
Vecibe: Ödev, görev
Vecihe: Yüz, çehre
Vecize: Kısa, derli toplu
Vecne: Yanak yumrusu, elmacık
Veda: Ayrılırken söylenen son söz
Vedia: Korunması için bırakılan emanet
Vedide: Dost, sevgisi çok olan
Vefia: Vefalı, sevgisi geçici olmayan
Vefika: Uygun, aynı fikirde olunan
Vefire: Çok, bol
Vefret: Çokluk, bolluk
Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan
Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.
Velaya: Ermiş kadınlar
Velayet: Velilik, ermişlik veli ve ermiş olan kişi
Velide: Yeni doğmuş çocuk
Velime: Düğün ziyafeti, evlenme
Veliye: Dost, yakın, Allah’ın sevgili kulu, ermiş
Velud: Doğurgan, çok doğuran
Venüs: Merkür’den sonra güneşe en yakın gezegen. 2) Güzellik tanrıçası.
Vera: Günah ve haramdan kaçınmak, uzak durmak
Verda: Gül
Verdinaz: Naz gülü, nazlıların gülü
Verim: Ortaya çıkan, istenilen sonuç
Verziş: Çalışma, işletme
Vesamet: Güzellik, güzel olma
Vesika: Çok sağlam, çok güçlü
Vesile: Neden, sebep, kavuşma
Vesime: Güzel yüzlü
Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye
Vezire: Osmanlı Devleti’nde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesindeki kişi
Vicdan: Şuur, ahlak
Vidade: Sevme, sevgi, dostluk
Vildan: Yeni doğmuş çocuklar
Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili olan durum
Vuska: Çok sağlam, çok kuvvetli
Vuslat: Buluşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma anı
Vüreyka: Yaprakçık, küçük yaprak