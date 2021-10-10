Uzungöl’deki imar sorunu aynen bu durumda. Uzungöl için alt yapı olsun, imar olsun, Bakanlıktan olsun, büyükşehirden olsun, genel müdürlükten olsun. Yöre halkını gelip dinlesinler. Uzungöllü burayı 50 sene önce de sahip çıktı, 50 sene sonra da sahip çıkacak. Yeter ki gelip bizi dinlesinler. Yeni imar planında bir yanlışa mahal vermesinler” ifadelerini kullandı.