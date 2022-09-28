Uzun yolda ne kadar gidebiliyorlar?

Elektrikli otomobiller hakkında tüm merak edilenleri yanıtlama hedefiyle hazırladığımız özel dosyamızda, bugün bu araçların tam dolu bir batarya ile ne kadar mesafe gidebildiği ve şehirlerarası yolcukları kaç saatte tamamlayabildiğini inceleyeceğiz.

Hafta başından bu yana sürdürdüğümüz yazı dizimizde, elektrikli araçların şarj maliyetleri ve şarj sürelerini Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerinden biri üzerinden merceğe almıştık.

Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan ve dolayısı ile rakipleri arasında en ulaşılabilir modellerden biri olan bu otomobil, 39.2 kWh batarya kapasitesine sahip ve tam dolu bir batarya ile 305 kilometre yol gidebiliyor.

Bu menzil değeri, şehir içi günlük kullanımda gayet yeterli olacakken, şehirler arası yollarda ise gidilecek mesafeye göre zaman kaybına yol açabilir.

İSTANBUL-İZMİR 6 SAAT

Bu durumu farklı örnekler üzerinden açıklamak gerekirse, örneğin, bu otomobil ile İstanbul Taksim Meydanı'nı başlangıç noktası olarak kabul eden bir kullanıcı, İzmir Konak Meydanı'na gitmek istediğinde, en kısa şekilde 477 kilometre yol gitmek zorunda.

Bu güzergah boyunca en az 1 kere şarj dolumu yapması gerekecek bu araç, Osmangazi köprüsünden geçip İstanbul-İzmir otoyolu üzerinden 275 kilometre boyunca yol alıp, toplam 3 saatte İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Balıkesir'de yer alan şarj istasyonuna ulaşabilir.

Burada DC 50 kW hızlı şarj ünitesi ile bu otomobilin yüzde 10'un biraz altına inen bataryasını, eğer hiç sıra yoksa yaklaşık 1 saatte yüzde 80'e doldurmak mümkün. Bu işlemin ardından İzmir Konak Meydanı'na kalan 200 kilometrelik yolu 2 saatte gidilebilir.

Özetle, İstanbul-İzmir arasını bu elektrikli araç ile şarj dolumu sırasında hiç beklenilmediği takdirde 6 saatte gidilebilir.

İzmir'in popüler tatil beldesi Çeşme'ye gidilmek istenirse, 77 kilometre daha yol gidileceğinden, Balıkesir'deki şarj işlemi yeterli olmayacaktır. Çünkü, yüzde 80'e kadar dolan batarya, araca 240 kilometrelik menzil kazandırmıştı.

Bataryayı İzmir'de yine DC 50 kW hızlı şarj ile bu sefer yüzde 80 yerine, Çeşme için yeterli olan 80 kilometrelik menzil kadar doldurduğumuzu varsayarsak, kabaca yüzde 30'luk bir seviyeye kadar doluma ihtiyaç var. İzmir'de ortalama 20 dakikalık bir şarj süresi ile bataryayı yüzde 30 doluluğa ulaştırdıktan sonra Çeşme'ye yolda kalmadan gidilebilir.

Yani, İstanbul-Çeşme arasını bu otomobil ile sadece iki şarj molası vererek 7 saat 50 dakikada gitmek mümkün olacaktır.

İSTANBUL-ANKARA 5 SAAT 20 DAKİKA

Elektrikli otomobillerin menzil değerlerinin günlük hayatta ne anlattığını kavramak adına, bu örneği diğer kentler için de yapmakta fayda var.

Aynı elektrikli otomobil yine İstanbul Taksim Meydanı'ndan bu sefer başkent Ankara Güvenpark'a gitmek istediğimizi varsayalım.

Toplam 440 kilometrelik yola bataryamız tam dolu şekilde başlarsak, Anadolu Otoyolu'nda 2 saat 40 dakika süren 240 kilometrelik yolculuğun ardından Bolu'daki bir AVM'nin otoparkındaki şarj istasyonuna rahatça ulaşılabilir.