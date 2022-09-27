Elektrikli araçlar konusunda merak edilen sorulara yanıt bulmaya, bu otomobillerin şarj süreleri ile devam ediyoruz.

Hatırlanacak olursa, yazı dizimizin ilk bölümünde elektrikli otomobillerin şarj işlemi sırasında tüketilen elektriğin maliyetine dikkat çekmiştik.

Bugün ise, yollardaki sayıları gittikçe artan elektrikli otomobillerin şarj edildiği yere bağlı olarak değişen şarj sürelerini inceleyeceğiz.

2 FARKLI AKIMDA ŞARJ MÜMKÜN

Kullanıcılar nezdinde elektrikli araç kullanımında bir diğer önemli çekincenin de saatleri bulan şarj süreleri olduğundan bahsetmiştik.

Elektrikli otomobiller için iki türde şarj imkanı sunuluyor. Bunlar, normal alternatif akım (AC) ve hızlı doğru akım (DC) olarak tanımlanıyor.

Normal AC ile şarjda enerji yoğunluğunun daha az olması sebebi ile, şarj işlemi daha uzun sürebilir.

Evde geleneksel tipteki bir elektrik fişi, duvar tipi şarj ünitesi veya bazı kamuya açık şarj istasyonlarında AC akım kullanılır.

Hızlı DC ile şarj ise bir saatten kısa sürede tamamlanabilir. Fakat bu seçenek, yalnızca kamuya açık şarj istasyonlarında sunuluyor. Şarj istasyonları arasında AC akım ile hizmet verenler de bulunuyor.

Tüm bu şarj senaryolarını, yazı dizimizin ilk bölümündeki şarj maliyeti hesaplamasında ele aldığımız örnek model üzerinden anlatmakta da yarar var.

Örneğin, 39.2 kWh batarya kapasitesine sahip bir elektrikli otomobili 7.4 kW güç sağlayan bir duvar tipi şarj ünitesi cihazı ile yüzde 10’dan yüzde 100 şarj seviyesine kadar yaklaşık 6 saatte şarj etmek mümkün.

Aynı aracı, ev tipi elektrik prizinde şarj etmek ise yaklaşık 19 saat sürmekte.

Öte yandan, bu otomobili, 100 kW güç (DC) sağlayan kamuya açık bir hızlı şarj istasyonunda yüzde 10’dan yüzde 80 şarj seviyesine kadar şarj etmek 47 dakika sürerken, 11 kW güç sağlayan bir AC ev dışı şarj istasyonunda ise aynı aracın yüzde 10’dan yüzde 100 şarj seviyesine ulaşması yaklaşık 4 saat 20 dakika sürüyor.

SIRA BEKLEME İHTİMALİ YÜKSEK

Buraya kadar anlattıklarımız işin teknik boyutunu ifade ederken, madalyonun öbür yüzünü de unutmamak gerekiyor.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin henüz yaygınlaşmaması sebebiyle bu araçların şarj edilmesi sırasında yaşanabilecek sorunlar da henüz gün yüzüne çıkmış değil.

Bunların başında kuşkusuz şarj istasyonlarının sayısı geliyor. Yukarıda anlattığımız örneklerde de görüldüğü üzere, hızlı şarj istasyonları bile standart bir elektrikli otomobili yaklaşık 1 saatte şarj ediyor.

Fakat, araç sayısının artmasına bağlı olarak bu sürenin uzama ihtimali bulunuyor. İstasyonda sıra bekleme durumunda, şarj sürelerinin saatleri bulması ve önemli bir zaman kaybına yol açması hiçte zor değil.

Böyle bir durum ile karşılaşmak istemeyen kullanıcılar evde şarj seçeneğini değerlendirmek isteyebilir. Bu durumda da kullanıcıların karşısına eğer müstakil bir evde yaşamıyorlarsa farklı sorunlar çıkacaktır.

RİSKLERE DİKKAT

Örneğin, ikamet edilen adres apartman dairesi ise ve apartmanın otoparkında duvar tipi şarj ünitesi montajı yapmaya imkan yoksa, daireden metrelerce kablo sarkıtarak elektrikli aracı şarj etmekten başka bir çare kalmıyor.

Eğer, otoparkı olmayan bir apartman dairesinde yaşanılıyorsa, elektrikli aracı evden şarj etmenin hiç bir imkanı bulunmuyor.

Ayrıca, evde standart priz üzerinden şarj etmenin de riskleri bulunuyor.

Uzmanlar, cihaz kurulumu olmadan priz yoluyla otomobili şarj etmenin çeşitli riskler doğurabileceğini belirtiyor.

Böyle bir işlemin, araca ve elektrik şebekesine zarar verebileceği vurgulanıyor. Ayrıca, standart kablo üzerinden yapılacak şarj işleminde, kablonun elektrik akım şiddetine dayanamayarak fazla ısınıp yangın çıkarma ihtimali de bulunuyor. Bu noktada, elektrikli araç satın almadan markaların şarj konusunda yaptığı uyarılara bakmak yararlı olacaktır.

SİTE VE APARTMANLARA İSTASYON NASIL KURULUR?

Elektrikli araç sahiplerinin ya da bu otomobillerden almak isteyenlerin merak ettiği noktalardan biri de, apartman ve sitelerde şarj istasyonu kurulumunun nasıl yapılabileceği.

Öyle ki, artık ilan sitelerinde elektrikli araç şarj istasyonu aranan bir özellik haline geldi. Ev sahipleri, apartmanlarında yada sitelerinde elektrikli şarj istasyonu bulunması halinde satılığa çıkardıkları konutlarının fiyatlarını emsallerine göre artırabiliyor.