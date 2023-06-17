Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına yol açabilir!

Yapılan bir araştırma, Covid-19 döneminde oldukça yaygınlaşan evden çalışmanın uzun süre devam etmesi halinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğini ortaya koydu

Giriş: 17.06.2023 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına yol açabilir!
Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Furniture at Work araştırmacıları, evden çalışan insanların 70 yıl sonra neye benzeyeceklerine dair bir çalışma yaptı.

Dailymail'in haberine göre, araştırma ekibi, İngiltere'de evden çalışanların üçte birinin evlerinde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden Leeds Üniversitesi araştırmasını kullanarak "Anna" adını verdikleri sanal bir karakter oluşturdu.

SANAL KARAKTERİN ELLERİ PENÇE ŞEKLİNİ ALDI

Furniture at Work araştırmacıları, "Evden çalışmak için uygun bir ortama sahip olmamanın etkilerini görselleştirmek için bilimsel araştırmalardan yararlandık ve geleceğin uzaktan çalışanlarının nasıl görünebileceğini ortaya çıkarmak için sağlık uzmanlarıyla çalıştık" açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, "Anna, sürekli teknolojik cihazlar kullanması, uzun süreler ekrana bakması ve uygun olmayan duruşu nedeniyle birçok fiziksel bozuklukların yanı sıra muhtemelen akıl sağlığı sorunlarıyla da karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

Çalışmada, "Anna"nın yatakta çalışması nedeniyle sırtının kamburlaşarak omuzlarının şeklinin bozulacağı, sürekli ekrana bakmaktan gözlerinin kızararak şişeceği ve uzun saatler fare tutmaktan ellerinin pençe şeklini alacağı kaydedildi.

Bunlara ilave olarak hareketsizlik nedeniyle aşırı kilo alma potansiyeline sahip "Anna"nın yeterli temiz hava alamaması nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflayacağı, sürekli endişe içinde ve depresyonda kalacağı belirtildi.

EVDEN ÇALIŞANLARA HAREKET TAVSİYE EDİYOR

United Medical Education'ın kurucusu Brian Clark, "Evden çalışanlar, sırt ve boyun ağrısından kaçınmak için vücutlarını esnetmek ve hareket etmek üzere düzenli aralar vermelidir" diyerek sürekli evden çalışanların özel bir çalışma alanı oluşturması tavsiyesinde bulundu.

Proactive Healthcare Direktörü Sarah Gibson ise "20-20-20" kuralına dikkat çekti.

Gibson, "Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ekranınızdan başka bir yere bakın ve 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaktaki bir nesneye odaklanın" ifadelerini kullandı.

Haberin görselleri Furniture at Work'ün web sitesinden alınmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
MKE roket fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı!
MKE roket fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı!
Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.