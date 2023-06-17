Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilir

Dailymail'in haberine göre, araştırma ekibi, İngiltere'de evden çalışanların üçte birinin evlerinde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden Leeds Üniversitesi araştırmasını kullanarak "Anna" adını verdikleri sanal bir karakter oluşturdu.

Furniture at Work araştırmacıları, evden çalışan insanların 70 yıl sonra neye benzeyeceklerine dair bir çalışma yaptı.

SANAL KARAKTERİN ELLERİ PENÇE ŞEKLİNİ ALDI

Furniture at Work araştırmacıları, "Evden çalışmak için uygun bir ortama sahip olmamanın etkilerini görselleştirmek için bilimsel araştırmalardan yararlandık ve geleceğin uzaktan çalışanlarının nasıl görünebileceğini ortaya çıkarmak için sağlık uzmanlarıyla çalıştık" açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, "Anna, sürekli teknolojik cihazlar kullanması, uzun süreler ekrana bakması ve uygun olmayan duruşu nedeniyle birçok fiziksel bozuklukların yanı sıra muhtemelen akıl sağlığı sorunlarıyla da karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.