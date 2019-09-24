'Hiç basketbol oynadın mı?', 'Orada hava nasıl?', 'Her zaman böyle uzun muydun?' gibi sorulara çok fazla maruz kaldıysanız tebrikler! Siz de 'uzun boylular' kategorisine giriyorsunuz. Tabii eğer boyunuz 'fazla' uzunsa, boyu ortalama olan kişilerin yanında durmak karşılaştırılmalara sebep oluyor ve de ortaya komik görüntüler çıkabiliyor.