Uzmanlardan biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 8 öneri: Kalp ve damar sağlığı en büyük etken
ABD'de yapılan araştırmaya göre kalp ve damar sağlığına dikkat etmek biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya kondu.
- 1
SİGARAYI BIRAKIN
Sağlık uzmanlarına göre, sigara, kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanlarından. CDC, ABD'de kalp damar hastalığından ölen her üç kişiden birinin durumundan sigaranın etken unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.
- 2
KİLONUZU KONTROL EDİN
Uzmanlar her bireyin kendi vücut tipine göre kilosunu ideal seviyede tutmasını öneriyor. Bilim insanları yemek porsiyonlarının ufaltılmasının düzenli egzersizin ve sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesinin kalp ve beyin sağlığı için önemine dikkat çekiyor.
- 3
UYKUYA DİKKAT EDİN
ABD'nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin tavsiyelerine göre her yetişkinin günde 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı var.
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- 4
EGZERSİZ YAPIN
Uzmanlara göre her hafta 150 dakika orta tempo egzersiz veya 75 dakika yüksek tempo egzersiz, kalp ve beyin sağlığı için temel öneme sahip.
- 5
SAĞLIKLI BESLENME
Uzmanlar genel olarak baklagillere, meyvelere, sebzelere ve tam tahıllı ürünlere yönelmenin kalp sağlığını koruduğunu belirtiyor. Bunlara ek olarak balık ve yağsız etlerin tüketimi teşvik edilirken, şekerli içecekler, alkol, tuz ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekiyor.
Kaynak: Independent, American Heart Association