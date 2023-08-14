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        Haberler Yaşam Uzmanlara göre yolcu otobüsünün en güvenli koltuğu burası!

        Uzmanlara göre yolcu otobüsünün en güvenli koltuğu burası!

        Şehirler arası seyahatlerde sıklıkla tercih edilen otobüslerde, her taşıtta olabildiği gibi kazalar meydana gelebiliyor. Uzmanlara göre yolcu otobüslerinde bir kaza meydana gelirse hayatta kalma şansının en yüksek olduğu belirli koltuklar. İşte yolcu otobüslerinin en güvenli koltuğu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:53
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        • 1

          Seyahat sırasında en güvenli tedbirlerden birisi emniyet kemeri olsa da dikkat edilmesi gereken farklı şeyler de var. Bunlardan birisi de otobüsün hangi bölgesinde oturduğunuzdur. Çoğu insan otobüsün en güvenilir bölgesinin şoförün arkasındaki ön koltuklar olduğunu düşünür. Çünkü basit bir mantıkla kaza sırasında şoför kendini korumak için manevralar yapacak ve şoföre yakın konumda olanlar az hasar alarak kurtulacaktır.

        • 2

          ÖN KOLTUKLAR OLDUKÇA TEHLİKELİ

          Ancak otobüslerin en güvenilir yeri şoför koltuğuna yakın olan yerler değildir. Tam tersine otobüslerin ön kısmında oturan yolcular, kafa kafaya gerçekleşecek olan bir kaza esnasında çok bir risk altına girer. Hatta camdan dışarı fırlayabilir.

        • 3

          ARKA KOLTUKLAR DA GÜVENİLİR DEĞİL

          Arka koltukta oturanlarda olası bir kaza sırasında aynı ön koltuktaki kişiler gibi tehlike altındadır. Yolcu otobüsünün arkadan çarpışma yaşayacağı bir durumda en fazla hasarı, arka koltuktaki yolcular alacaktır.

          Pencere kenarında yolculuk yapmayı sevenler için de durum pek iç açıcı değil. Pencere kenarında yolculuk yapanlar dışarıdan gelecek darbelere karşı her zaman savunmazsız kalır.

        • 4

          PEKİ YOLCU OTOBÜSLERİNİN EN GÜVENLİ KOLTUĞU NERESİDİR?

          Araştırmalara ve şimdiye dek gerçekleşmiş kazalardaki yaralanma ile ölüm oranlarına bakılarak, otobüslerdeki en güvenli bölgelerin orta bölümler olduğu söyleniyor.

          Otobüsün koridoruna yakın orta bölmelerde oturmak, kaza sırasında en az hasarın alınmasını sağlar. Otobüsün ön veya arka kısmında değil tam orta bölgede tekerleklerin arasında oturmak en güvenilir koltuklardan birisidir.

          Kaynak: Insider

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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