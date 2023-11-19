UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.