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Uyuşturucuyu deney tüplerine gizleyen kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, deney tüpü içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı

Giriş: 28.04.2023 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL
Uyuşturucuyu deney tüplerine gizleyen kişi tutuklandı
Uyuşturucuyu deney tüplerine gizleyen kişi tutuklandı
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DHA

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede H.B. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, H.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, deney tüplerine gizlenmiş halde 209 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.B., tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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