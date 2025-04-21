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        Haberler Ekonomi Para UYP açığı 279 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        UYP açığı 279 milyar dolar

        Türkiye'nin 2025 Şubat itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 279 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:58
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        UYP açığı 279 milyar dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Şubat 2025'te geçen yılın sonuna göre yüzde 0,1 azalışla 378,2 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 1,5 azalışla 657,2 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta 9,7 milyar dolar azalarak eksi 279 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 artarak 72,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 azalarak 136,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi de yüzde 0,3 azalarak 165,4 milyar dolar oldu.

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        Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,4 artarak 39 milyar dolara çıktı.

        Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Türk lirası mevduat yükümlülükleri yüzde 7,1 azalışla 23,1 milyar dolar oldu.

        Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, ocak ayı sonuna göre yüzde 5,8 azalışla 169,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 yükselişle 128,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 artışla 359,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

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