Uykusuzluğunuzun arkasında bu rahatsızlık olabilir! Belirtiler varsa mutlaka uzmana danışın!
Uykusuzluk, hayat kalitesini düşüren ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilen bir problemdir. Uykusuzluğun altında yatan nedeni bulmak, tedavi için oldukça önemlidir. HBS, uykuya dalmakta ve uykuda kalmayı zorlaştırarak uyku problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, uyku problemi çeken kişilerin HBS açısından değerlendirilmesi önemlidir.
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Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacaklarda istemsiz hareket etme ve uyuşma hissi ile karakterize bir nörolojik durumdur. Bu durum, bacaklarda huzursuzluk, kaşıntı, yanma ve karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösterir. HBS, genellikle dinlenme sırasında ortaya çıkar ve hareket etmekle veya bacakları ovmakla kısmen veya tamamen gider.
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HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?
HBS'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, aşağıdaki faktörlerin HBS'ye katkıda bulunabileceği düşünülmektedir:
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HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?
HBS'nin en yaygın belirtileri şunlardır:
Bacaklarda huzursuzluk, kaşıntı, yanma ve karıncalanma,
Bacak kaslarında istemsiz hareket etme,
Dinlenme sırasında belirtilerin kötüleşmesi,
Hareket etmekle veya bacakları ovmakla belirtilerin kısmen veya tamamen giderilmesi.
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HBS TEDAVİSİ VAR MI?
Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir. İlaç tedavisine başlamadan önce yapılabilecek bazı rahatlatıcı hareketler ve önlemler vardır. Bunlara hastaların dikkat etmesi oldukça önemlidir.
İlk yapılması gereken hastanın bazı basit önlemleri alması ve yatak odası düzenlemeleri.
Huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebileceğini bildiğimiz alkol, sigara, kafein (çikolata, kafein içeren çay ve kahve gibi) maddelerden uzak durulması, özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce bunlara dikkat edilmesi
Huzursuz bacak sendromu bulgularını artırabilecek ilaçları doktoruna danışmadan almaması, eğer başka bir nedene bağlı ortaya çıkmış ise önce bu nedenin tedavi edilmesi gereklidir.
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HBS NEDEN OLUR?
Huzursuz Bacak Snedromu’na neden olabilecek durumlar şunlardır:
* Demir eksikliği (en önemli göstergesi ferritin düşüklüğü)
* İleri evre böbrek yetmezliği (üremi)
* Şeker hastalığı
* Parkinson hastalığı
* Sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi (polinöropati)
* Romatoid artrit
* Hamilelik