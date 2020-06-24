Uykuda konuşma; bir uyku bozukluğu hastalığı olan ‘’Parasomnia’’ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Uykuda konuşma genelde 30 saniyeden fazla sürmeyen ama bazen çok yüksek sesle olabilen ve etrafındaki kişileri uyandıracak boyuta varabilen bir sıkıntı yaratabilir. Uykuda konuşma; genellikle yaşanan stresin, alt beyinde aşırı yığılmaların, yoğun geçen yorgun bir günün, sorunların ve bazı psikolojik rahatsızlıkların etkisiyle ortaya çıkabilmektedir.
Uykuda konuşan kişi; sanki karşısında biri varmışçasına bir konuşma yapar. Bazen çığlık atabilir ya da ağlama olabilir. Ruh hali değişkenliği ile ortaya çıkması halinde bu durumlar ortaya çıkabilmektedir. 3 ile 15 yaş grubu çocuklarda daha sık ortaya çıkan bir durumdur. Yaş ilerledikçe konuşma olasılığı azalır.
Uykuda konuşan kişiler bu durumu uyanınca hatırlamazlar ancak; yüksek sesle bağırma ya da çığlık şeklinde olursa zaten kendi sesi ile uyanacaktır. Uykuda konuşma çok zararlı bir hal değildir. Ama bazı hastalıklar nedeni ile ortaya çıkması önemsenmelidir. Uyku terörü ve REM uyku bozuklukları şeklinde iki tip olan uyku bozukluğu bulunur. Uyku terörü; çığlık, tekmeler ve çırpınışlar görülür. Kişiyi uyandırması güçtür. Bazen bu durumda uyurgezerlikte ortaya çıkmaktadır. REM uyku bozukluğunda ise; homurdanarak konuşma, bağırma ve hayalleri dışa vurma gözükür.
Uykuda konuşma ayrıca; madde bağımlılığı, aşırı stres, ruhsal bozukluk, ateş hali ve bazı ilaçların yan etkileri olarak gözükmektedir.
Hafif geçen uykuda konuşma sorun yaratmazken çığlık, bağırma ya da diğer belirtilerin şiddetli olması halinde mutlaka bir hekim aracılığıyla tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu durumun ortaya çıkarılması için uyku testi yaptırılmalıdır.
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