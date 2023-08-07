Uyku döngünüzü artırmak için en iyi ipuçları!

UYKU DÖNGÜNÜZÜ BÜTÜNSEL OLARAK NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Mayo Clinic'e göre, bir uyku programına bağlı kalmak ve uyanmak ve yatmak için sabit rutinlere sahip olmak önemlidir. Bu, yeterli gece uykusu almanıza yardımcı olur ve geç saatlerde uyuma ihtiyacını önler. Ayrıca, hem REM dışı hem de REM uykusunun faydalarını elde etmek için uygun bir uyku programı gereklidir.