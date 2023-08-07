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        Haberler Sağlık Uyku döngünüzü artırmak için en iyi ipuçları!

        Uyku döngünüzü artırmak için en iyi ipuçları!

        Uyku, vücudunuzun sağlığı için hayati önem taşır. John Hopkins Medicine'e göre uyku, vücudun zihninize ve bedeninize yeniden enerji veren ve genel refahınızı iyileştirmenize yardımcı olan çeşitli süreçlerden geçmesidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 16:42
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        • 1

          Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, 18 ila 60 yaş arasındaki yetişkinler, uyku döngüsü süreçlerinden en iyi şekilde yararlanmak için her gece yaklaşık yedi saat veya daha fazla uykuya ihtiyaç duyar.

        • 2

          Uyku döngüsü boyunca iki aşama yaşarsınız: REM dışı ve REM. REM dışı uyku dört aşamadan oluşur. İlk aşama, uyanık olmakla uykuya dalmak arasında olduğunuzda gerçekleşir. İkinci aşama, kalp atış hızınızın düzene girdiği ve vücut sıcaklığının düştüğü zamandır.

        • 3

          John Hopkins Medicine, hafıza ve öğrenme süreçlerinin çoğu bu zamanda meydana geldiğinden, üçüncü ve dördüncü en kritik derin uyku aşamalarıdır. Öte yandan, REM (hızlı göz hareketi) aşaması, derin uykuda olduğunuz, ancak gözlerinizin beyne herhangi bir görüntü göndermeden çok hareket ettiği zamandır.

        • 4

          REM aşaması başlangıçta kısadır, ancak her yeni aşamada daha uzun sürer. Bu aynı zamanda kişinin rüya gördüğü dönemdir. Uyku döngünüzü iyileştirmekte zorlanıyorsanız, evde deneyebileceğiniz bazı bütünsel ipuçları paylaşacağız.

        • 5

          UYKU DÖNGÜNÜZÜ BÜTÜNSEL OLARAK NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?

          Mayo Clinic'e göre, bir uyku programına bağlı kalmak ve uyanmak ve yatmak için sabit rutinlere sahip olmak önemlidir. Bu, yeterli gece uykusu almanıza yardımcı olur ve geç saatlerde uyuma ihtiyacını önler. Ayrıca, hem REM dışı hem de REM uykusunun faydalarını elde etmek için uygun bir uyku programı gereklidir.

        • 6

          Bu nedenle, hazımsızlığa ve rahatsızlığa neden olarak uykuya dalmanızı engelleyebileceğinden, yatmadan önce ağır yemek yememeniz önerilir. Ayrıca uzmanlar, uykusuzluğa yol açabileceği için yatmadan önce elektronik cihazların kullanılmamasını önermektedir.

        • 7

          Healthline'a göre, yatağa gittiğinizde odada ekstra ışık olmamasını sağlamak isteyebilirsiniz. Işık, uykunuzu etkileyebilir ve gece boyunca huzursuzluğu artırabilir.

        • 8

          Healthline ayrıca yatmadan önce kafein veya alkollü içecekler içmekten kaçınmanızı önerir.

        • 9

          Benzer şekilde Healthline, yatak odası ortamının gürültüden uzak tutulmasını tavsiye eder. Huzur içinde dinlenmek için telefonunuzu sessiz moda alıp fan, nemlendirici veya klima kullanarak beyaz bir gürültü oluşturmak isteyebilirsiniz.

        • 10

          CDC uzmanları, hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olmak için geceleri egzersiz veya biraz fiziksel aktivite önerir. Birçoğu ayrıca uyku döngülerini dengelemek için bitkisel ilaçları veya uyku yardımcılarını seçer.

        • 11

          Örneğin, yatmadan önce papatya çayı içmek, çok daha iyi bir uykunun keyfini çıkarmanıza yardımcı olan inanılmaz sonuçlar gösterir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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