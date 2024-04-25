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        Haberler Gündem Teyit "Uyku apnesi" ehliyet almaya engel mi? DDM'den açıklama

        "Uyku apnesi" ehliyet almaya engel mi? DDM'den açıklama

        Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alabilir mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı veya ehliyetlerini yenileyemeyeceğine ilişkin haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilgili yönetmelikte herhangi bir değişikliğin yapılmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:50
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        "Uyku apnesi" ehliyet almaya engel mi?
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" haberleri üzerine, ilgili yönetmelikte güncel değişiklik yapılmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği vurgulandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği, doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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        #uyku apnesi
        #dezenformasyon
        #ehliyet
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