Uydu vericisiyle takibe alınan angut kuşu 44 günde 766 kilometre uçtu

EN YÜKSEK UÇUŞUNU 2 BİN 381 METREDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Takibe alındığı tarihten itibaren en uzun mesafeli aralıksız uçuşunu 53 kilometreyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında gerçekleştiren angut, en yüksek uçuşunu 2 bin 381 metreyle Balık Gölü bölgesinde yaptı.