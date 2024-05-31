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        Haberler Yaşam Uydu vericisiyle takibe alınan angut kuşu 44 günde 766 kilometre uçtu

        Uydu vericisiyle takibe alınan angut kuşu 44 günde 766 kilometre uçtu

        Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınan angut, 44 günde Iğdır ile Ağrı arasında 766 kilometre kanat çırptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:11
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        • 1

          KuzeyDoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları devam ediyor.

        • 2

          Buradaki bilim insanları, 16 Nisan'da bir anguta (Tadorna ferruginea) uydu vericisi taktı. Daha sonra doğal ortamına bırakılarak takibe alınan angutun 44 günde uğradığı noktalar arasında Aras Nehri'nin yanı sıra Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Örtülü, Karabulak, Bardaklı ve Suluçam sazlıkları ile Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü yer aldı.

        • 3

          EN YÜKSEK UÇUŞUNU 2 BİN 381 METREDE GERÇEKLEŞTİRDİ

          Takibe alındığı tarihten itibaren en uzun mesafeli aralıksız uçuşunu 53 kilometreyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında gerçekleştiren angut, en yüksek uçuşunu 2 bin 381 metreyle Balık Gölü bölgesinde yaptı.

        • 4

          Halkalandıktan sonra 44 günde 766 kilometre kanat çırpan ve zaman zaman saatte 45 kilometre hıza çıkan angut, Doğubayazıt ilçesindeki Karabulak Sazlığı'nda bulunuyor.

        • 5

          UYDUDAN KUŞ TÜRLERİ TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

          Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Kayahan Ağırkaya, bölgedeki kuşların üzerinde uydu vericisi ve halkalama işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

          Çalışmaların gönüllülerce yürütüldüğünü belirten Ağırkaya, takip edilen türlerden elde edilen verilerin anlık olarak alındığını, bu verilerle kuşların göç yollarını, üreme ve beslenme alanlarını belirlediklerini dile getirdi.

        • 6

          Ağırkaya, elde ettikleri verilere bakıldığında, sulak alanların kuşların yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

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