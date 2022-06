Ankara'da sel felaketi can aldı

Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bir kişi yaşamını yitirdi, kaybolan bir kişi ise aranıyor.

BİR KİŞİ SELE KAPILARAK CAN VERDİ

Ankaradaki sağanakta Altındağdaki Tatlar Deresinin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı kişinin İlkay Yiğit olduğu belirlendi. Sel sularında yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendiği belirlenen İlkay Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.









BAKAN SOYLU BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının saat 08.00'den itibaren balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Ankara Valiliğince sağanak konusunda uyarılar yapıldığını, Türkiye'nin farklı noktalarında da yoğun yağışlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Van'dan gece yarısına doğru Ankara'ya geldiğini aktaran Soylu, sel nedeniyle bir kişinin yaşamını kaybettiği, ayrıca aracıyla birlikte selde sürüklenen bir başka kişinin de kaybolduğu bilgisinin ulaştığını anımsattı.

Bakan Soylu, araçların şu an derenin içerisinden çıkarıldığını, kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Akşam itibarıyla dere boyunca ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını yürütecek. Sabah 08.00'den itibaren üç sektörde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Balık adamlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, JAK'tan sivil toplum örgütlerimize kadar tüm ekipler buradalar. İnanıyorum ki arama kurtarma çalışmalarımız neticesinde sonuç alabileceğiz, umudumuz budur." diye konuştu.

Aynı zamanda hasar ve zarar tespiti çalışmalarının da yapılacağını belirten Soylu, Ankara Valiliğinin bu çalışmalara başladığını, 1-2 gün içinde bir tespitin ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölge bir vadi, daha önce de bu tip risklerle karşı karşıya kalmış. Ona yönelik gün ışığında Sayın Valimiz, AFAD Başkanımızın koordinasyonunda DSİ, ilgili belediyeler de dahil olmak üzere bir tespit yapılacak. Yani bir daha böyle bir afet olduğunda, taşkının nereden kaynaklandığını, nerede hep birlikte önlem alabileceğimiz konusunu değerlendirecekler."

Soylu, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ankara’daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

BİR KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILDI

Çatak, tarafından yapılan açıklamada Ankara - Altındağ - Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor." bilgisi verildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ankara’da meydana gelen sel nedeniyle kayıp olan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’da 11.06.2022 tarihi saat 14.30 sularında başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden ihbarların geldiği bilgisi alınmıştır. Ankara ili Çankaya ilçesine metre kareye yarım saatte 28 kg yağış düşmüştür. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; akşam saatlerinde başlayacak olan aşırı yağışlar neticesinde Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Nallıhan Polatlı ilçelerine turuncu ikaz verilmiş, diğer ilçelere ise sarı ikaz uyarısı yapılmıştır. Saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD’a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaşmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, "İncesu ve Karapürçek’te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Olay bölgesine, Ankara İl AFAD'dan 30, JÖAK’tan 23, itfaiyeden 20, İHH’dan 7, AKUT’tan 17, ANDA’dan 12 olmak üzere toplamda 109 kişilik ekip yönlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 6 iş makinası da çalışmalarda yer almaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Çataklı, yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olmasının beklendiğini kaydederek, "Gece ve yarın pazar sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun kuzeybatısı; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ve Afyonkarahisar’ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri yani Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" dedi. Çataklı, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı.

Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent’in birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

"DEVRİLEN ARAÇ İKİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

İHA'nın haberine göre Ankara’da şiddetli esen fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay Keçiören ilçesine bağlı Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Etkisini artıran fırtına cadde üzerine duran bir ağacı devirdi. Devrilen ağaç park halinde 34 CTV 076 ve 19 US 165 plaka iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

"FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ"



Olayın görgü tanıklarından Metin Sakal, “Belediye aslında daha önce budama yapmaya gelmişti ama araba olduğu için budama yapamadı. Bugünde şiddetli bir gök gürültüsü, dolu ve ardından da fırtına ağaçları devirdi. Baktık ağaçlar arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgar vardı, aşırı dolu da yağdı. Sonuç bu şekilde. Zaman zaman dükkanları da su basıyor” ifadelerine yer verdi.

İŞ YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bir iş yerinin çatısı çöktü, 1 kişi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Altındağ Siteler Hurma Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan fırtına sebebiyle bir iş yerinin çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Fırtına binaların çatılarını uçurdu

Öğleden sonra yaşanan fırtına, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki evlerin çatılarını uçurdu. O anlar bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne oldu.

BU GECE VE YARINA DİKKAT

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yağışlar kuvvetli görünüyor. Geniş bir alanda zaman zaman dolu görebiliriz. Başkentte tehlikeli saatler geçiriyoruz. Bu yağışlar önümüzdeki gece etkili olacak" dedi.

Yarına ilişkin tahminleri aktaran Öztel, "Yarın sabah 07.00 ile 11.00 arasında bugün Ankara'dakine benzer görüntü yarın İstanbul'da görülebilir. İç Anadolu'da da geniş yağışlar bekliyoruz. Bu gece 22.00-23.00 sularına kadar yağış olabilir" bilgisini verdi.

ANKARA VALİLİĞİ BU GECE YARISINI İŞARET ETTİ

Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların, bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur."

ABB'DEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. ABB tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

AFAD'DAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD'da gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.