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Elmalı davasının avukatı: "Bu dava kan dondurur!"

Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğa, anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A. tarafından cinsel istismarda bulunulması, mahkeme sürecinde ise iki sanığın tahliye edilmeleri yurt genelinde büyük tepkiye neden oldu. Mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, dava dosyasını ve süreci HABERTÜRK'e anlattı. Avukat Taş, "Dosyanın detaylarını bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız. Bu dava kan dondurur" dedi

30.06.2021 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
UTANÇ DAVASI
Elmalı davasının avukatı: "Bu dava kan dondurur!"
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Antalya'nın Finike ilçesinde geçen yıl annesi Merve A. (27) ile üvey babası Rahmi A.'nın (25) cinsel istismarına uğradıkları ortaya çıkan ve çizdikleri resimlerle Türkiye'nin kanını donduran utanç davası, çocukların babaannesi olan G.S.'nin durumu fark edip savcılığa başvurmasıyla duyuldu.

TAHLİYELERİ İNFİALE NEDEN OLDU

Şikayetin ardından o dönem 6 ve 9 yaşında olan biri kız diğeri erkek 2 çocuk babaannelerinin koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde sadece öz anneleri ve üvey babalarının değil; annenin erkek arkadaşlarının da istismarına uğradığını anlattı.

Hukuki sürecin ardından iki sanığın tahliye edilmesi ise yurt genelinde, özellikle de sosyal medyada infiale neden oldu.

UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) avukatlarından Gülşah Ekin Taş.

ÇOCUKLARIN AVUKATI KONUŞTU

Utanç davasında mağdur olan çocukların avukatlığına yapan UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) avukatlarından Gülşah Ekin Taş, yürekleri yakan dava dosyasındaki ayrıntıları, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. İşte, 'Elmalı Davası'nın bilinmeyenleri...

"HER İKİ ÇOCUK DA ÇOK ZEKİ"

"Kurban bayramıydı ve UCİM'de nöbetteydim. Bu olayla ilgili ihbar, benim nöbetimde geldi. İlk görüşmeyi babaanneyle yaptım. Kendisi, 'İki torunum var; psikoloğa götürdüm. Anlattıkları şeyler akla mantığa sığmıyor' dedi. Çocuklarla yaptığım görüşmelerde her ikisinin de gerçekten çok zeki olduğunu fark ettim.

"BÜTÜN AYRINTILARI ANLATTILAR"

Yaşadıklarını o kadar detaylı anlatıyorlardı ki yer, zaman ve mekan vererek bütün ayrıntıları anlattılar. Anne ile baba küçük kız çocuğu anne karnındayken boşanıyorlar. Daha sonra kız çocuk annenin yanında kalıyor. Büyük çocuk ise babanın yanında kalıyor.

"KIZ ÇOCUK HEP İSTİSMARA UĞRAMIŞ"

Daha sonra erkek çocuk, öz babası tarafından annesinin yanına Finike'ye gönderiliyor. Hem kardeşini tanısın hem de yalnız kalmasın diye. Kız çocuğu hep istismara uğramış. Erkek çocuğu ise 2018'in sonu gibi Finike'ye gidiyor ve 8 aylık süreçte cinsel istismara uğruyor. Olayı ortaya çıkaran da erkek çocuk oluyor ve anne erkek çocuğu suçluyor. 'Baban seni doldurdu ve sen bize iftira atıyorsun' diye savunma yapıyor.

"DETAYLARI BİLSENİZ GECE UYUYAMAZSINIZ"

Bu dava gerçekten kan dondurur cinsten. Dosyanın detaylarını bilseniz; günlerce uyku uyuyamazsınız. Çocuklar, çizdikleri resmin kat be kat fazlasını yaşamışlar. Her ikisi de çok ağır cinsel şiddete maruz kalmışlar.

"ÇOCUKLARIN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kız çocuğunun 2 yaşından itibaren istismara uğradığını düşünüyorum. Çocukların satılması gibi bir şey söz konusu değil. Anne gece kulüplerinde, pavyonlarda çalışan bir kadın ve Rahmi'yle burada tanışıyor ancak yağmadan 1 yıl hüküm de giyiyor.

"ERKEK ÇOCUK BİLİNÇLİ İSTİSMARI O ANLATIYOR"

Kız çocuğu ifadesinde, annenin erkeklerle dost hayatını yaşadığını belirtiyor ve annesinin kocalarının istismarına uğradığını, istismarcının fiziksel özelliklerine kadar ayrıntıyla anlatıyor. Rahmi hayatına girdikten sonra bu değişiyor. Erkek çocuğun bilinçli olmasıyla istismar dile geliyor. Rahmi'nin istismarlarının ardından çocuklar babaanneye gönderiliyor.

"ÇOCUKLAR GÜVENDE DEĞİL, TUTUKLANMALILAR"

Erkek çocuk olayları anlatırken kız çocuğunun yaşadıklarını tetikliyor ve o da yaşadıklarını anlatıyor. HSK olayla ilgili inceleme başlattı. Biz açıkçası tutuklama bekliyoruz. Dosyadaki bütün somut deliller tamamlandı. Adli Tıp istismarı doğruluyor. Çocuklar şu an güvende değil. Bu çocuklar şu an devlet korumasında değil.

"ÇOCUKLARI KABLO İLE DÖVÜYORLAR"

Bu dosyada tanık olarak dinlenen herkesin sanık olarak yargılanması da gerekiyor. Çünkü çocuklara anneanne, dede, teyzeler şiddet uyguluyor. Çocukları kablo ile dövüyorlar. Çocuğun beyanı esas alınmalıdır. Çünkü çocuk istismarı bu kadar detaylandıramaz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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