Üşürken terlemek: Kışın görülen bu ilginç durumun arkasında ne var?

Bir yandan üşürken bir yandan terlemek kulağa garip gelse de, bu durum sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Vücudun ısı dengesini etkileyen faktörler arasında hormonlar, stres, enfeksiyonlar ve yanlış giyim alışkanlıkları yer alıyor.

KIŞIN TERLEME NEDEN OLUR?

Kış aylarında üşümek doğal bir tepki olarak görülse de, bazı bireylerde soğuk havalarda bile terleme sorunu ortaya çıkabilir. Bu durum hem çevresel hem de bireysel faktörlerle ilişkilidir. Üst üste kalın giysiler giymek, kapalı alanların fazla ısıtılması ya da bazı sağlık durumları vücut ısısının yükselmesine neden olabilir. Özellikle aşırı ve uzun süren terleme, bazı hastalıkların habercisi olabilir.

KIŞIN TERLEMEYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Kışın terleme, çoğunlukla hava sıcaklığından ziyade biyolojik, psikolojik ve fiziksel etkenlerden kaynaklanır. Fiziksel aktiviteler, bedensel zindelik kadar terleme sürecini de etkiler. Soğuk havalarda ısınmak için yapılan yoğun egzersizler, vücut ısısını artırarak terlemeye yol açar. Ancak egzersiz sonrası terin kuruması üşümeye neden olabilir.

HORMONLARIN TERLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

- Hormonlar, vücudun ısı dengesini (termoregülasyon) sağlamada önemli bir role sahiptir.

- Hormonlar, vücudun ısı dengesini (termoregülasyon) sağlamada önemli bir role sahiptir.

- Menopoz döneminde azalan östrojen hormonu sıcak basması ve gece terlemelerine yol açabilir. - Adet döngüsü ve tiroit rahatsızlıkları gibi hormonal dalgalanmalar da terlemeyi artırabilir. Bu durumlarda vücut, iç sıcaklığı dengelemek için daha fazla ter salgılayabilir. PSİKOLOJİK ETKENLER: STRES VE ANKSİYETE Anksiyete ve stres, terlemeyi artıran önemli psikolojik faktörlerdendir. Özellikle sosyal anksiyete yaşayan bireylerde, gerginlik ve kaygı durumlarında aşırı terleme görülebilir. Uzun süreli stres, kortizol hormonunun artmasına neden olarak ter bezlerinin daha aktif çalışmasına yol açar. GECE TERLEMESİ VE NEDENLERİ Hava sıcaklığına bağlı olmadan pijama veya çarşafı ıslatacak kadar terleme durumu gece terlemesi olarak adlandırılır. Bu durumun nedenleri arasında şunlar bulunabilir: - Uyku apnesi, - Menopoz, adet veya gebelikteki hormonal değişiklikler, - Antidepresan, steroid veya ağrı kesici kullanımı, - Kafein ve alkol tüketimi, - Hiperhidroz (aşırı terleme) rahatsızlığı. KIŞIN TERLEMEYE NEDEN OLABİLECEK SAĞLIK SORUNLARI Kış aylarında terleme yalnızca sıcak ortamlarla değil, bazı sağlık problemleriyle de ilişkili olabilir.

Enfeksiyonlar: Tüberküloz, kalp kapakçığı iltihabı, kemik iltihabı gibi enfeksiyonlar gece terlemelerine neden olabilir. Tiroit Problemleri: Hipertiroidi durumunda tiroit hormonlarının fazla salgılanması metabolizmayı hızlandırır ve aşırı terlemeye yol açar. Diyabet: - Hipoglisemi (düşük kan şekeri) adrenalin salgısını artırarak terlemeyi tetikler. - Otonomik nöropati gibi sinir sistemi hasarları, vücudun belirli bölgelerinde anormal terlemeye neden olabilir. Sinir sistemi, vücut ısısını düzenlemede etkin rol oynar. Sempatik sistemin aşırı duyarlılığı, ter bezlerinin gereğinden fazla çalışmasına sebep olabilir. KIŞIN TERLEMEYİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER 1. DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ Kışlık kıyafetler vücudu sıcak tutarken aşırı ısınmayı önleyecek şekilde seçilmelidir. Kalın tek parça yerine kat kat giyinmek, gerektiğinde giysi çıkarma kolaylığı sağlar. Pamuklu ve nefes alabilen kumaşlar terlemeyi azaltır. 2. BESLENME VE SIVI TÜKETİMİ Baharatlı yiyecekler, kafein ve alkol vücut ısısını artırarak terlemeyi teşvik eder. Kışın da yeterli su veya ılık bitki çayı içmek, vücut sıvı dengesini korur. Ancak çok sıcak içeceklerin terlemeyi artırabileceği unutulmamalıdır.

3. STRES YÖNETİMİ VE EGZERSİZ Stres, terlemenin en yaygın sebeplerinden biridir. Düzenli egzersiz, yoga, meditasyon ve nefes çalışmaları stresin etkilerini hafifletir. Yeterli uyku ve gevşeme teknikleri, stres kaynaklı terlemeyi azaltmaya yardımcı olur. Kışın terlemek her zaman normal bir durum olmayabilir. Hormonal dengesizlikler, stres, enfeksiyonlar veya metabolik hastalıklar bu durumun altında yatabilir. Görsel Kaynak: shutterstock