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        Haberler Gündem Güncel Usülsüz çakar kullananlara ceza | Son dakika haberleri

        Usülsüz çakar kullananlara ceza

        Survivor All Star'ın yarışmacıları Sahra Işık, Damla Can ve bir kadın yarışmacının daha yer aldığı araçta çakar kullanılması ve o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya dair açıklama yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 22:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:13
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        Usülsüz çakar kullananlara ceza
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        Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili açıklama yayınladı:

        "Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

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        Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

        Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür.

        Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

        Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

        Yarışmacı Sahra Işık'ın çakarlı araçtan video paylaşması üzerine bakanlık harekete geçti.

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