Usülsüz çakar kullananlara ceza

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Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili açıklama yayınladı:

"Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

REKLAM Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." GEREĞİ YAPILDI-18



Sivil Trafik Ekiplerimizin

sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;



Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı… pic.twitter.com/ongyP10dXd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024 Yarışmacı Sahra Işık'ın çakarlı araçtan video paylaşması üzerine bakanlık harekete geçti.