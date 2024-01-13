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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Usta yönetmen Shinya Kawatsura Türkiye'de

        Usta yönetmen Shinya Kawatsura Türkiye'de

        Dünyaca ünlü yönetmen Shinya Kawatsura, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. Yıldönümüne özel olarak Türkiye'ye geldi. 'Mayoiga Burnu' filmi, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi'nin ve yönetmenin açılış konuşmasının ardından Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:13
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        Usta yönetmen Shinya Kawatsura Türkiye'de
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        Japonya Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı’nın, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü tesisinin 100. Yılına özel düzenlediği film gösterimi etkinliği Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Japonya-Türkiye arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen davete; İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve dünyaca ünlü yönetmen Shinya Kawatsura gibi önemli isimler katıldı.

        Shinya Kawatsura - Kasahara Kenichi
        Shinya Kawatsura - Kasahara Kenichi

        Shinya Kawatsura’nın nostalji hissiyatına ve kırsal bölge yaşamına mistik bir bakış sunan filmi ‘Mayoiga Burnu’nun gösteriminden önce özel bir açılış konuşması gerçekleştirildi. İki halkın arasındaki dostluğun öneminden bahseden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi konuşmasında, “Bugün burada Atlas 1948 Sineması’nda yönetmen Shinya Kawatsura’yı ağırlamaktan ve bir hatıra filmi gösterimi düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2024 yılında her iki ülkede de yıl boyunca çeşitli yıldönümü etkinlikleri düzenlemeye devam edecek Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yılını kutlayacağımız bu yılın, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk tarihine kazınacak yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

        Japonya toplumunun portresini sıra dışı perspektifle yansıtan yönetmen Shinya Kawatsura ise, “Yönetmenliğini yaptığım ‘Mayoiga Burnu’ adlı eseri sizlere sunabildiğim ve bana bu fırsatın verilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyorum” diyerek teşekkürlerini sundu.

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        #Atlas 1948 Sineması
        #Shinya Kawatsura
        #Mayoiga Burnu
        #film
        #sinema
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