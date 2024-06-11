SELİN DİLMEN

İnsanların masum, hayatın anlamlı, aşkların gerçek olduğu zamanlarda sinemamız da daha derindi sanki. Ellerinde kumaş mendilleriyle sinema salonlarına koşan genç kızların en çok beğendikleri yakışıklı aktörlerden birisi olan sayın Murat Soydan bugün aramızdan ayrılmış. Mekânı cennet olsun.

METİN ŞENTÜRK

Maalesef yine derin bir üzüntü yaşıyorum. Türk sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.