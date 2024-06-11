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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti! Murat Soydan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?- Magazin haberleri

        Son dakika: Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Murat Soydan, 83 yaşında vefat etti. Acı haberi, Soydan'ın kızı duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:41
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        • 1

          Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan yaşamını yitirdi. Acı haberi usta oyuncunun kızı Mehveş Soydan duyurdu: Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.

        • 2

          Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan; "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle acısını dile getirdi.

        • 3

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Murat Soydan'ın vefatıyla duyduğu üzüntüyü; "Sinemamızın değerli ismi Murat Soydan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sinemasına yaptığı katkılar ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarımızda daima yaşayacak Soydan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" sözleriyle dile getirdi.

        • 4

          Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Film-San Vakfı’nın kurucularından Türk sinemasının usta sanatçısı Murat Soydan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        • 5

          Oyuncular Sendikası ise; "Değerli meslektaşımız Murat Soydan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

        • 6

          Murat Soydan'ın vefatı pek çok ünlü ismi de yasa boğdu.

          FİLİZ AKIN

          Yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan'ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum. Resimdeki yakışıklı Murat'ımız maalesef yok artık.

        • 7

          HAMDİ ALKAN

          Canım Murat ağabey mekanın cennet olsun. Huzur içinde uyu…

          MELEK BAYKAL

          Bir yıldız daha kaydı. Başımız sağolsun.

        • 8

          YALÇIN DÜMER

          Üç usta, üçü de yok maalesef. Üçüyle de çok çalıştık. Murat ağabeyim hep babamı oynadı. Nurlar içinde yatsınlar...

          TALAT BULUT

          Devrin daim Murat Ağabey.

        • 9

          SELİN DİLMEN

          İnsanların masum, hayatın anlamlı, aşkların gerçek olduğu zamanlarda sinemamız da daha derindi sanki. Ellerinde kumaş mendilleriyle sinema salonlarına koşan genç kızların en çok beğendikleri yakışıklı aktörlerden birisi olan sayın Murat Soydan bugün aramızdan ayrılmış. Mekânı cennet olsun.

          METİN ŞENTÜRK

          Maalesef yine derin bir üzüntü yaşıyorum. Türk sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.

        • 10

          MURAT SOYDAN KİMDİR?

          Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu.

        • 11

          İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı.

        • 12

          Kamera karşısına ilk kez 1966'da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı.

        • 13

          Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

        • 14

          1972 yılında 9'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zulüm' filmindeki rolü ile 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

        • 15

          Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile baş rolü paylaştı. Soydan, 2016'da hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

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