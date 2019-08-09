09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Erol Tezeren, denizin keyfini çıkarttı. Tezeren, “Yeni film ve dizi önerileri geliyor ancak seçici davranıyor ve her projede yer almıyorum” dedi.
Erdek sevdalısı olduğunun bir kez daha altını çizen Tezeren, “Erdek’te yaşamaktan mutlu ve huzurluyum” şeklinde konuştu. Tezeren, kendisine ait yatıyla sık sık denize açılarak balık tuttuğunu vurgularken, bu yıl, geçen yıllara göre daha az balık olduğuna işaret etti.
Sinemaya “Üç Öfkeli Genç” ile girip, bugüne dek çok sayıda film ve dizide rol alan Erol Tezeren, şunları söyledi:
Rol aldığım diziler içinde en çok ‘Sağır Oda’dan etkilendim. Ancak ‘Kurtlar Vadisi’ gibi uzun yıllar sürebilecek nitelikteki bu dizi, çeşitli nedenlerle sona erdi. Sanat yaşamıma baktığımda özellikle oynamak istediğim bir rol olmadı. Ancak Ernest Hemingway’in ünlü yapıtı olan ‘İhtiyar Balıkçı’yı canlandırmayı isterdim.
Diğer yandan, sahil kentinde yaşadığı halde 10 senedir denize girmediğini ifade eden Tezeren, Bandırma’dan gelen misafirlerine eşlik etmek için 10 sene sonra denize girdiğini söyledi.
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