Üst geçide mizahi eleştiri
Çankırı'da bir kişi, fazla dolambaçlı olan üst geçidi mizahi bir dille eleştirerek, "Bu mimari yapının en büyük özelliği 30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkarması" ifadelerini kullandı
Giriş: 02.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:52
Çankırı'da bir kişi, fazla dolambaçlı olan üst geçidi mizahi bir dille eleştirdi.
Sosyal medyada gündem olan paylaşımda da, "Bu mimari yapının en büyük özelliği 30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkarması" ifadeleri kullanıldı.
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