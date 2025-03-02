Üst geçide mizahi eleştiri

Çankırı'da bir kişi, fazla dolambaçlı olan üst geçidi mizahi bir dille eleştirdi.

REKLAM advertisement1

Sosyal medyada gündem olan paylaşımda da, "Bu mimari yapının en büyük özelliği 30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkarması" ifadeleri kullanıldı.