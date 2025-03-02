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        Haberler Gündem HT Trend Üst geçide mizahi eleştiri

        Üst geçide mizahi eleştiri

        Çankırı'da bir kişi, fazla dolambaçlı olan üst geçidi mizahi bir dille eleştirerek, "Bu mimari yapının en büyük özelliği 30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkarması" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:52
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        Üst geçide mizahi eleştiri
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        Çankırı'da bir kişi, fazla dolambaçlı olan üst geçidi mizahi bir dille eleştirdi.

        Sosyal medyada gündem olan paylaşımda da, "Bu mimari yapının en büyük özelliği 30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkarması" ifadeleri kullanıldı.

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