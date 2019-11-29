29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uskumru dolması nasıl yapılır? sorusu bu özel yemeği sofrasında görmek isteyenler tarafından soruluyor. Uskumru dolmasını yapmanın çok önemli püf noktaları var. Uskumru balığının bütünlüğünü bozmadan başının bulunduğu yerden kılçıklarını bir bütün olarak çıkarmak gerekiyor. Uskumru dolmasının yapılışı haberimizde.
USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ
4 orta boy uskumru
2 soğan
200 gr pirinç
50 gr çam fıstığı
50 gr kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
1 çeyrek demet maydanoz
1 çeyrek demet dereotu
Tuz
Tarçın
Kızartmak için Ayçiçeği yağı
USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?
Özel günlerimize uygun balık tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım. Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.
Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.
Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.
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