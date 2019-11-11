11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilimsel araştırma sonuçları uskumrunun çok yüksek miktarda omega-3 içerdiğini gösteriyor. Uskumruda omega-3, omega-6 oranı ortalama yüzde 10. Bu yüksek oran kalp sağlığı ve kanser gibi önemli pek çok hastalıktan koruyor.
Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, "Somon, hamsi ve istavrite göre uskumrunun omega-3 miktarı çok daha yüksek. En yağlı olduğu kış aylarında, özellikle kasım-aralıkta doğal omega-3 için uskumru tüketin.
Unutkanlığı olanlar, yaşlılar, çocuklar, sınava hazırlanan öğrenciler, kalp hastalığı olan hastaların şifa niyetine bol bol uskumru tüketmeli.
USKUMRU MİNERAL VE VİTAMİN DEPOSU
Uskumru vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içerir. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K’nın yanında yüksek miktarda niasin, B1, B2, B6, B12 vitaminleri, kolin vitaminleri bulunur. 100 gr uskumru vücudumuzun ihtiyacı olan B12 vitaminin yüzde 145’ini, D vitamininin yüzde 90’ınını ve niasinin yüzde 45’ini sağlar.
ÇOCUKLARIN KEMİK GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Özellikle çocukluk dönemlerinde içinde bulunan proteinden kaynaklı olarak çocukların kemik gelişiminde etkilidir. Göz sağlığı açısından bulunmaz bir nimet olan uskumru karaciğer ve akciğerin kendisini yenilemesi noktasında vücut için önemli destek verir. Ayrıca uskumru balığının içinde bulunan enzimlerin hafızayı güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
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