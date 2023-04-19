DHA'nın haberine göre Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı bir kişi engelledi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. Bölgeye İBB Zabıta ekipleri de geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi.

Zabıta ekipleri, yıkım kararı alınan kafe ve restoranların çevresine bariyer yerleştirdi. Ekipler büfe ve kafe sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı engelleyen kişi göz altına alındı.

Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.