Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.