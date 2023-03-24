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Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!

Üsküdar'da hastanede yangın paniği!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Tahliye edilen hastalar ise diğer hastanelere sevk edildi

Giriş: 24.03.2023 - 05:33 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
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DHA

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ALEVLER YÜKSELDİ

Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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