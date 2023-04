HABERTURK.COM

Ege Bölgesi’nde yer alan şehirlerden biri de Uşak’tır. Denize kıyısı olmayan Uşak birçok müzesi ve tarihi yapılarıyla her mevsim ziyaretçi ağırlayan şehirlerden biridir. Hitit, Frigya, İyon gibi daha birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kent Ege ile Anadolu’yu birbirine bağlamaktadır. Canlı merkezi ve her yıl at üzerinde oynanan cirit müsabakaları dolayısıyla çevre illerden de sürekli ziyaretçi toplamaktadır. Ankara-İzmir arası bağlantıyı sağlayan şehir her yıl yaz tatilleri gidiş ve dönüşlerinde turistlerini ağırlamaktadır. Türkiye’nin dört bir etrafında olduğu gibi Uşak’ın da senelerdir süregelen kültürel mirası ziyaretçilerinin hoşuna gitmektedir.

İşte Uşak’ta gezilecek birbirinden güzel yerler:

Ulubey Kanyonu

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan kanyon aynı zamanda tabiat parkı olarak da biliniyor. 77 km uzunluğundaki kanyon dünyanın ikinci en uzun kanyonu olarak da biliniyor. Kanyonun manzarasını ve doğayı geniş perspektifle izleyebileceğiniz cam terası da bulunuyor. Ziyaretçilerinin Uşak’ta gezilecek yerlerden ilk tercihi olan kanyonun seyir tepesinde dinlenebileceğiniz alanlar ve görenlerin ilgisini çeken bir adet ters ev bulunuyor.

Atatürk ve Etnografya Müzesi

Uşak’ın merkezinde yer alan müzede Atatürk’e özel bir bölüm bulunmasının yanı sıra bölgenin yöresel zenginliklerinin sergilendiği yerlerde bulunmaktadır. Uşak’ın el işçiliğiyle yapılan halı ve kilimleri, kültürel eşyaları alt katta sergilenirken ikinci kat tamamen Atatürk’e adanmıştır. Bu müzenin önemli bir diğer özelliğiyse Yunan Başkomutanı Trikopis’in esir olarak ağırlandığı mevki olmasıdır.

Clandras Köprüsü

Uşak’ın doğasıyla iç içe olan köprü manzarasıyla tıpkı yağlı boya tablolarını andırıyor. Şehrin Frigyalılar’dan kalma önemli yapılarından biri olan köprü, Banaz Çayı üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda çevresinin mesire alanı olarak kullanıldığı bu yer ziyaretçileri tarafından oldukça rağbet görüyor. Uşak’ta günübirlik gezilecek yerler arıyorsanız Uşak’ın Karahallı ilçesindeki köprü ve çevresini ziyaret edebilirsiniz.

Uşak Kent Tarihi Müzesi

Soğuk havalarda yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri müze gezmektir. Uşak’ta kışın gezilecek yerlerden biri olan Uşak Kent Tarihi Müzesi de size bir seçenek olabilir. Türkiye’de sokakların elektriklenmesi çalışmasının yapıldığı ilk yer olan bina günümüzde Uşak’taki etnografik ve yöresel araç gereçlerin sergilendiği bir müze olarak kullanılmaktadır. Şehrin kronolojik açılardan günümüze kalmış eser ve kalıntıların sergilendiği, bunların yanı sıra bölgede gerçekleşen tarihi olayları yansıtan görsel ve yazısal sunumlar yer almakta.

Atapark

Uşak Merkezinde yer alan ve yuvarlak planıyla ilgi çeken Atapark Uşaklıların hem buluma hem de dinlenme yeri. İçerisinde hem sevdiklerinizle piknik yapabilir isterseniz de yürüyüş ve bisiklet parkurlarında zaman geçirebilirsiniz. Kentin sembollerinden biri olan bu park, merkeze gelen herkesin ilk durak noktalarından da biri. Uşak’ta sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olma özelliği de taşıyan parkın yanında alışveriş yapabileceğiniz AVM’de bulunuyor.

Blaundus Antik Kenti

Uşak’ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundus Antik Kentinin yapımı milattan öncesine dayanıyor. Antik kentin içerisinde tapınak, tiyatro, kale, mezarlık ve stadyum bulunuyor. Antik kent eskiden surlarla çevrili olmasına rağmen bu yapılar günümüze ulaşamamıştır. Üç tarafı vadilerle kaplı olduğu için sadece kuzey yönünden antik kente giriş yapılıyor. Uşak’ta yazın gezilecek yerlerden biri olabilecek bölge antik kalıntıları ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Korupark

Uşak’ın Merkez’inde yer alan parklardan biri de Korupark’tır. Çocuklu aileler için oyun parkı ve mesire alanları bulunuyor. Aynı zamanda içerisindeki lunaparkla da günün her saati ziyarete uygundur. Uşak’ta ilkbaharda gezebileceğiniz yerlerden belki de en güzeli olan Korupark’ta birçok aktivite yapabilir ve sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı

Doğal sebeplerle oluşmuş vadinin arasından Gediz Nehri geçmektedir. Uşak’ta gezilecek yerler doğa listenizin ilk sırasına ekleyebileceğiniz bu yer doğal oluşumlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Vadinin tabiat parkında mesire alanları ve seyir terasları bulunuyor. Gündüzleri kadar geceleri de yıldızlı gökyüzüyle mükemmel manzaralar sunan bu yere tekrar tekrar gelmek isteyeceksiniz.

