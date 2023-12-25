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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

        Uşak'ta kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

        Uşak Banaz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Feci kazada kamyonette sıkışan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:48
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        Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Afyonkarahisar-Uşak karayolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        KAMYONETTE SIKIŞTI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücüler gözaltına alındı.

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