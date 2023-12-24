Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        25
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        MKE Ankaragücü
        MKE
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik: Buruk gemiyi limana yanaştırdı - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik: Buruk gemiyi limana yanaştırdı

        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Derbi maç ligde bu sezon en çok faul olan karşılaşma oldu. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın derbi performansını değerlendirdi

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 24.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir isabetli şut, 45 faul ve topun oyunda kalma süresini derleyip toplayınca maça dair bir şeyler karalamak için detaylara inmek gerekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın oyun kurulumu sahayı enlemesine ikiye ayırmak ve her iki kenarda da üç-dörtlü kombinasyonları bularak topu ceza sahasına iç koridorlardan götürme üzerineydi. Normal şartlarda Galatasaray, yalancı bir geri paslaşmayla rakibin üzerine gelmesini bekler, orta sahayı boşaltır ve rakibin boyunu uzatır, rakip savunmayı 4'e 4 ya da 4'e 5 yakalayarak sayısal üstünlük üzerinden üretirdi.

        REKLAM

        Topla oynama oranı artış gösterdiğinde zorlanan sarı-kırmızılıların alışageldik planını İsmail Kartal'ın temkini bozdu. Okan Buruk bunu öngörerek Kerem Demirbay'ı sahaya atıp iki stoperlerin arasına bir +1 ekleyerek topun çıkışını kolaylaştırmak istese de sarı-kırmızılılar hatları kırabilecek kombinasyonları bir türlü bulamadı. Topu öne götürmekte zorlanan, götürdüğünde orada kalabalıklaşabilecek kadar kalamayan Galatasaray cebine Kadıköy gibi zorlu deplasmandan 1 puanı koyarak döndü.

        Davinson gibi hem takımın boyunu kısaltan hem de oyun kurulumunda fark yaratan bir oyuncudan yoksun Galatasaray için söylenebilecek şeyler artık tekrara düşüyor. Sarı-kırmızılılar ağustostan bu yana sahaya 11 hazır oyuncu ile çıkmakta zorlanıyor. Bu sayı bazen 8 bazen 9 bazen 7 oluyor. Antrenmanların tamamına katılım göstermeyen Ziyech'in yanı sıra Icardi'nin uzun süre sakat sakat oynaması ve birleşik hareketleri yapabilecek fiziksel yeterlilikte dahi olmaması Galatasaray'ın ön alan üretkenliğini aşağı çekiyor. Bunlara artık ayakları yavaşlayan ve onu Mertens yapan topla doğru zamanda doğru yerde buluşma özelliğine de engel olan 37 yaşındaki Mertens'in katılımıyla Galatasaray, 7.5'tan hallice 8 fit oyuncuyla ne oynayabilirse onu oynadı.

        Sezon başından bu yana sol bek ve net bir 8 numara katkısı alamayan Galatasaray'da Okan Buruk gemiyi devre arasına kadar sağlam yanaştırmayı başardı. Gittiği dokuz deplasmanın yedisinde kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den de en azından rakibinin puan olarak gerisine düşmeden döndü. Son yıllarda Türk futbolunun en büyük kanayan yaralarından olan Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'i bir arada götürme problemini nispeten çözen Okan Buruk üzerine düşeni yaptı ve topu yönetime bıraktı. Gözler artık aylardır beklenen sol bek ve 8 numara transferinde.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Habertürk Anasayfa