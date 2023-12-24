Meteoroloji uyardı, birçok kent kar yağışına teslim oldu! Yurttan kar manzaraları
Meteoroloji'den yapılan açıklamada; Doğu Anadolu, Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Yağışların, Artvin ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini açıkladı
- 1
Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Karagöl Tabiat Parkı’nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, parktaki ördeklerle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
- 2
ERZİNCAN
Erzincan’da etkisini artıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
- 3
Erzincan - Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü güzergahta, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.
-
- 4
Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı.
- 5
Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.
- 6
KASTAMONU
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
-
- 7
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
- 8
BİNGÖL
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.
- 9
Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı.
-
- 10
Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede da elektrik kesintisi yaşandı.
- 11
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi. Fırtına nedeniyle, Abide Mahallesinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısı yerinden söküldü.
- 12
AĞRI
Ağrı'da etkili olan kuvvetli fırtına inşaat halindeki bir binanın çatısına zarar verdi. Kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
-
- 13
KOP DAĞI
Kar ve tipinin etkisini artırdığı Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkiinde iki yönlü ulaşıma kapandı.
- 14
Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.
- 15
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.
-
- 16
ARDAHAN
Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde 2 tır ve karla mücadele aracının karıştığı zincirleme trafik kazası dolayısıyla ulaşım aksadı.
Kentte genelinde iki gündür etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
- 17
Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır buzlu yolda kayınca, karla mücadele çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesine çarptı. Başka bir tır da kayan tıra çarptı.
- 18
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı, yol ulaşıma kapatıldı.
-
- 19
ERZURUM
Erzurumda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Erzurumda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
- 20
Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.
- 21
Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma yaparken, trafik polisleri de yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
-
- 22
TUNCELİ
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Pülümür-Erzincan karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Bazı noktalara ise elektrik verilemediği öğrenildi.
- 23
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Tunceli’nin birçok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü.
- 24
Pülümür- Erzincan karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Ayrıca birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.
-
- 25
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışması başlattı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgeler için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
- 26