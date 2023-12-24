Meteoroloji uyardı, birçok kent kar yağışına teslim oldu! Yurttan kar manzaraları

Erzincan - Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü güzergahta, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.