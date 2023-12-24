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        Haberler Gündem Şehit Er Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı: 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım! - Son dakika haberi

        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı: 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım

        Irak'ın kuzeyinde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, silah arkadaşları ile karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:15
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        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
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        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu.

        Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

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        Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

        ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ

        Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

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