Fenerbahçe - Galatasaray derbisine fauller damga vurdu!

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 0-0 sona eren derbiye yapılan fauller damga vurdu.

90 dakika boyunca yapılan fauller sebebiyle oyun birçok kez dururken, dev maçta sezon rekoru da kırıldı.

DERBİDE 45 FAUL Derbide toplam 45 faul yapılırken bu rakam, Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan maç olarak kayıtlara geçti. Dev maç boyunca Fenerbahçe 19, Galatasaray 26 faul yaptı.

1 İSABETLİ ŞUT Öte yandan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da hiç bir şutta kaleyi bulamadı ve isabetli şut sayısı 0 olurken, 90 dakika sonunda ise yalnızca Galatasaray tek isabetli şut çekti.