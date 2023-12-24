Son dakika haberi Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor" denildi
Giriş: 24.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:45
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.