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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Milli Savunma Bakanı Irak sınırında! - Haberler

        Son dakika haberi Milli Savunma Bakanı Irak sınırında

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:45
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        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
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        Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

        Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

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