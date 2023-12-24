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        Haberler Dünya Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar

        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar

        Sırbistan'da seçimlerin iptalini isteyen muhalifler, başkent Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu binasına girmeye çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:10
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        • 1

          Bazı göstericilerin, Devlet Seçim Komisyonu binasının camlarını kırdığı görüldü. Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı, Vucicin de desteklediği SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46sını alarak seçimden zaferle ayrılan taraf oldu.

          Fotoğraf: AP

        • 2

          Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, oyların yüzde 23ünü alarak 2nci, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) de yüzde 6sını alarak 3üncü oldu.

          Fotoğraf: AP

        • 3

          Muhalefet, seçimlerde aday olmayan Vucicin "haksız bir zafere" liderlik ettiğini belirtirken özellikle başkent Belgrad seçimlerinde Bosna Hersekin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinden (RS) çok sayıda kişinin otobüslerle "getirilerek" yasa dışı oy kullandığını ileri sürdü.

          Fotoğraf: AP

        • 4

          Ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

          Fotoğraf: AA

        • 5

          Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

          Fotoğraf: AA

        • 6

          Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

          Fotoğraf: AA

        • 7

          Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

          Fotoğraf: AA

        • 8

          Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

          Fotoğraf: AA

        • 9

          "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

          Fotoğraf: AA

        • 10

          Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

          Fotoğraf: AA

        • 11

          Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil." dedi.

          Fotoğraf: AA

        • 12

          Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

          Fotoğraf: AA

        • 13

          Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

          Fotoğraf: AA

        • 14

          Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

          Fotoğraf: AA

        • 15

          Gösterilerin yarın Belgrad'da birçok noktada yapılmasının beklendiği kaydedildi.

          Fotoğraf: AA

        • 16

          Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.​​​​​

          Fotoğraf: AA

        • 17

          Fotoğraf: AA

        • 18

          Fotoğraf: AA

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