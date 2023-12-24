"İKİ EVLİLİĞİM SERVETİMİ KAYBETTİRDİ"

Üç kez evlenen dönemin ünlü isim, "En büyük pişmanlığınız ne?" sorusuna ise şu cevabı verdi: En büyük pişmanlıklarım son iki evliliğim. O kadar pişmanım ki... Berkant ile evliliğimde de sıkıntılar yaşadım ama son iki evliliğim bütün servetimi kaybetmeme neden oldu.