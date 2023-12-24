'Bayan Bacak' Serpil Örümcer'in dramı
1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen emekli manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, zor günler yaşıyor. Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, şöhret yolculuğunu, pişmanlıklarını ve tüm servetini nasıl kaybettiğini anlattı
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Serpil Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967'de düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.
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15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu. Örümcer'in şöhreti öyle arttı ki, ayakkabısından içki içen bilen vardı.
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'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Berkant ile evlendi. Ancak Örümcer, 'ilk aşkım' dediği Berkant'ın alkol problemi nedeniyle, ünlü şarkıcıdan hamileyken ayrıldı. Kariyerinin zirvesindeyken, kendi deyimiyle yaptığı 'yanlış' evlilik(ler) onu bambaşka bir hayata sürükledi.
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Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 71 yaşındaki ünlü isimle evinde buluştuk. Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanıyla şöhret yolculuğunu, pişmanlıklarını ve kızıyla, torunlarıyla yaşadığı dramı konuştuk.
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SEKRETERLİKTEN PODYUMLARA
Serpil Örümcer, 1967'deki güzellik yarışma katılma hikâyesini şöyle anlattı:
Bir ecza deposunun Cağaloğlu'ndaki ofisinde sekreterlik yapıyordum. Dikkat çeken gösterişli bir kızdım. Patronum, 'mankenlik kurslarına gitsene' dedi. Mankenlik kursumun ücretini ödedi. O dönem ünlü markalar için manken seçen kurslara dâhil olmak da zordu. Avrupa'dan hocalar geliyordu seçmelere.
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Seçmeleri kazanıp eğitimimi tamamladıktan sonra pek çok ünlü marka için mankenlik yaptım. Mankenlik yaparken Haldun Dormen'in hocalığında pandomim oynadım. 1967'de düzenlenen güzellik yarışmasına finale kadar kaldım.
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'BAYAN BACAK'IN HİKÂYESİ
Kendisine atfedilen 'Bayan Bacak'ın hikâyesini de değinen Örümcer, "Karikatirüst Bedri Koraman, finale kalınca tüm kızları tek bir karikatürde toplamış. Yaptığı karikatür kadında omuz, bel ve bacaklara benim adımı yazmış. Bacaklarda diğer adaylardan 'yahut' kelimesiyle benim adımı ayırmış. Böylelikle adım 'Bayan Bacak'a çıktı ve Bedri Koraman da isim babam oldu.
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"BERKANT İLK AŞKIMDI"
Serpil Örümcer, güzellik yarışmasından kısa bir süre sonra da 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Berkant ile tanıştı. Berkant için 'ilk aşkım' diyen Örümcer, evlilikle taçlanan bu birlikteliğinde zor günler yaşadığını söyledi.
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Serpil Örümcer şunları söyledi: İki yakın arkadaşım Berkant ile tanışıyordu. Berkant da o dönem 'Ah Kızlar' şarkısıyla daha yeni yeni parlıyor. Sonra beni bir mekânda onunla tanıştırdılar. Bakışlarından benden etkilendiğini anladım. Birkaç gün sonra Berkant ile karşılaştım, benimle konuşmak istediğini söyleyerek duygularını açıkladı ve ilişkimiz başladı. Sonra şarkıcılık teklifi geldi.
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Dönemin ünlü mekânlarından 'Kulüp Suat'ın sahibi Suat Ağabey, "Seni şarkıcı yapalım" dedi. Berkant ise "Senden şarkıcı olmaz" dedi.Ben de; "Olayım da gör' dedim. 'Kulüp Suat'ta 6 ay bedavaya sahne aldım. 1969'da da ilk 45'liğimi çıkardım. 1971'de Berkant ile evlendik.
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"BERKANT ALKOL ALINCA BAŞKA BİR İNSAN OLUYORDU"
Serpil Örümcer, eski eşi Berkant ile ilgili sorulara ise, "Kötü bir insan değildi ama çok alkol tüketiyordu. Alkol aldığı zamanda başka bir adama dönüşüyordu. Evden çıkıp iki gün gelmediği zamanlar oldu. Sonra öğrendim ki meğerse ilk karısına gidiyormuş. Benim kazandığım paralarla ilk eşiyle geziyormuş. Kızım Fulya 8 aylıkken 1974'te boşandık. Boşandıktan sonra da hiç görüşmedik, tamamen koptuk. En son kızımı 1 yaşındayken görmüştü. Sonra Almanya'ya gidip evlendi. İki tane de çocuğu olmuş" dedi.
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5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkaran şarkıcı, bir dönem arabesk furyası başlayınca sinemaya yönelmiş ve 5 filmde rol almış. Örümcer, Türk sinemasında erotik film furyasının başladığı dönemde farkında olmadan da erotik bir filmde rol almış.
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Serpil Örümcer, "1969'da yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in, senaristliğini ise Sadık Şendil'in yaptığı 'Adım Kan Soyadım Silah' filmi ile sinemaya adım attım. Bu ilk filmim aynı zamanda ilk başrolümdü. Tugay Toksöz, Feri Cansel ve Kenan Pars ile kamera karşısına geçtim" dedi.
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Serpil Örümcer, "Oyunculuğa başladıktan sonra teklifler geliyordu. Bu tekliflerden birini de kabul ettim. Sahnelerim bittikten sonra farkettim ki, film erotik filmmiş. Bana verilen senaryoda erotik sahneler yoktu. Haberim olmadan erotik filmde oynatmışlardı. Benimle rol alan başka bir oyuncu da 'Eyvah ne yapacağım?' diye fenalık geçirmişti. Gelen diğer teklifler bana müzikten kazandırdığı kadar para kazandırmıyordu. Bir de sinema sektöründe çok bağlayıcı sözleşmeler yapılıyordu. Sonra oyunculuğu bıraktım" diye konuştu.
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"İKİ EVLİLİĞİM SERVETİMİ KAYBETTİRDİ"
Üç kez evlenen dönemin ünlü isim, "En büyük pişmanlığınız ne?" sorusuna ise şu cevabı verdi: En büyük pişmanlıklarım son iki evliliğim. O kadar pişmanım ki... Berkant ile evliliğimde de sıkıntılar yaşadım ama son iki evliliğim bütün servetimi kaybetmeme neden oldu.
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İkinci evliliğimde Marmaris'e taşındım. İstanbul'daki mallarımı satmak zorunda bırakıldım. Üçüncü eşim de beni oradan oraya götürüyordu. Beni gerçekten seviyor sandım ama hepsi yalanmış. Paramın üzerine konmak için evlenmiş. İşkencelerine dayanamadım ve istediği her şeyi kabul etmek zorunda kaldım. Tüm mal varlığıma el koydu.
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Serpil Örümcer, "Levent'te bir ev ve bir dükkan, Beylikdüzü ile Caddebostan'da birer daire, Silivri'de de yazlık. Bunların yanında otomobilim ve bir kasa mücevherimi kaybettim" ifadelerini kullandı.
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Serpil Örümcer, "O dönemlere göre çok iyi para kazandım. 1969'daki İzmir Fuarı'nda sahne isimler arasında en çok para kazanan sanatçı da bendim hatta ama evliliklerim yüzünden tüm servetim gitti" dedi.
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Küçükçekmece'de, kızı Fulya ve iki torunuyla mütevazi bir evde yaşayan Serpil Örümcer, "Ev sahibimin evden çıkarmasından korkuyorum. Kredi kartım borcum var, elektrik ve su faturamı ödeyemiyorum" dedi.
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Serpil Örümcer'in 49 yaşındaki kızı Fulya Akgürgen de annesi gibi evliliğinde mutluluğu bulamamış ve eşinden ayrılmış. Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları nedeniyle hastanede de tedavi görmüş.
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PAZARDA İKİNCİ EL EŞYA SATIYOR
Bir dönemin ünlü ismi, "Etrafımdaki insanlar kullanmadıkları eşyalarını getiriyor. Ben de onları pazarda satıyordum. İkinci el satıyorduk. Avcılar'daki Nostalji ve Antika Pazarı'nda satıyordum. O pazar dageçtiğimiz aylarda kapandı. Şimdi pazar bulursam gidiyorum. Pazarcılıktan ve gelen yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. Bizim gibi zor durumda olan sanatçılar için aslında meslektaşlarımız yardım gecesi düzenlese keşke. Sadece kendim için söylemiyorum benim gibi zor durumda olan başka isimler de var" şeklinde sözlerini noktaladı.
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