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        Haberler Magazin Ünlülerin şehit acısı

        Ünlülerin şehit acısı

        Türkiye; cuma günü 6 askerimizin şehit olmasını acısını yaşarken, cumartesi günü bir acı haber daha geldi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimizin acısını, ünlü isimler de paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:38
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        • 1

          HÜLYA KOÇYİĞİT
          Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardıncısı olsn.
          Hepimizin başı sağ olsun.

        • 2

          TÜRKAN ŞORAY
          Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

        • 3

          FİLİZ AKIN
          Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var.
          Başımız sağ olsun.

        • 4

          DOĞA RUTKAY KAMAL
          Son 24 saatte 12 askerimiz şehit oldu.

        • 5

          SÜHA UYGUR
          Şehitlerimize rahmet, ailelrine sonsuz sabırlar diliyorum. Kelimeler, ne yazık ki yetersiz kalıyor.
          Başımız sağ olsun.

        • 6

          ŞAHAN GÖKBAKAR
          Her gün lanetlesek yetmiyor. Maalesef 40 yıldır bitmiyor bu aşağılık terör. Yine canlarımız gitti. Kahraman şehit askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm Türk milletine baş sağlığı diliyorum.

        • 7

          EROL EVGİN
          Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

        • 8

          FERHAT GÖÇER
          Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum…

        • 9

          GUPSE ÖZAY
          Şehit aisesi için 1 büyük bir rakamdır.

        • 10

          HADİSE
          Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre lanet olsun.

        BURÇLAR

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