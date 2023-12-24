İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a yanıt: Boey ve Torreira atılmalıydı

İsmail Kartal sözlerini şöyle noktaladı:

"Çift forvete dönmek için sizin elinizdeki oyuncuların sizin istediğiniz gibi performans göstermemesiyle alakalı. 5 tane hücumcun varken oyuncu değiştireceğiz diye bir şey yok. Son 5 dakika Batshuayi'ye şans verdik Tercihimiz böyle oldu."