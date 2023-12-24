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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a yanıt: Boey ve Torreira atılmalıydı - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a yanıt: Boey ve Torreira atılmalıydı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakip sürekli kendini yere atarak, ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Bunun sebebi hakemler. Oyunu devam ettirmesini beklerdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:36
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        • 1

          Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bu akşamki derbiye iyi hazırlanmıştık. Özellikle de ilk yarı ofansif oyuncularla maça başlayıp erken bir golle öne geçmeyi planlamıştık.

        • 3

          İlk devre istediklerimiz olmayınca devrede müdahale ederek oyunu elimize geçirdik. Rakip sürekli kendini yere atarak ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı.

        • 4

          Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Bunun sebebi hakemler. Oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakip takımın bazı oyuncuları sürekli kendini yere atarak hızımızı kesme üzerine plan yapmış bu belli.

        • 5

          Rakip takım hocası 'bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. O zaman Boey atılması lazımdı, atılmadı. Torreira atılması lazımdı, atılmadı.

        • 6

          Başlarken bize kolay sarı kartlar gösterilirken rakibe kart gösterilmedi. Taraftarlara 3 puan vermeyi çok istiyorduk olmadı. Bundan sonra onları sevindireceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 7

          "FRED'E ŞANS VERECEĞİZ"

          Cezası sebebiyle forma giyemeyen Fred'e Süper Kupa maçında şans vereceklerini söyleyen Kartal, "Bugünkü maç bir strateji ve taktik maçı. Biraz da fizik ön plana çıktı.

        • 8

          Kupa maçı tek maç üzerinden oynanacağı için oradaki stratejimiz farklı olacaktır. Fred bizim önemli bir oyuncumuz olduğu için orada ona şans vereceğiz" diye konuştu.

        • 9

          "KAZANMAK İSTEDİK OLMADI"

          Hala lider olduklarını aktaran İsmail Kartal, "İki puan kaybettik mi ? 1 puan aldık mı? Bunu zaman gösterecek. Bu akşam kazanmak istedik olmadı. Kendi evimizde oynuyoruz 2 puan kaybettik. Ama sonuçta 1 puan aldık ve hala lideriz" şeklinde konuştu.

        • 10

          "BU BENİM TERCİHİM"-

          İsmail Kartal, Fred'in yerine İrfan Can Kahveci'nin oynamasının sorulması üzerine, "Bu benim kendi tercihim. Fred olmayınca orada elimizdeki oyuncular içinde en yatkın olanı İrfan.

        • 11

          Biraz daha ofansif oyuncularla maçı kazanma üzerine çalışmıştık. Ama zayıf kalınca oraya hemen İsmail'i aldık. Pozisyonlar da bulduk olmadı. İyi mücadele ettik ve maç bugün berabere bitti" cevabını verdi.

        • 12

          "SADECE GOLÜ BULAMADIK"

          İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra istedikleri gibi oynadıklarını ancak golü bulamadıklarını söyleyen Kartal, "Rakip takımın oyun planında Muslera topu tutan bir kaleci. Muslera'ya çıkınca stoperlerin biri boş kalacak.

        • 13

          Biz stoperleri kapatarak oynatmamaya çalıştık. İsmail'in oyuna girmesiyle istediğimiz gibi oynama başladık ama sadece golü bulamadık" dedi.

        • 14

          İsmail Kartal sözlerini şöyle noktaladı:

          "Çift forvete dönmek için sizin elinizdeki oyuncuların sizin istediğiniz gibi performans göstermemesiyle alakalı. 5 tane hücumcun varken oyuncu değiştireceğiz diye bir şey yok. Son 5 dakika Batshuayi'ye şans verdik Tercihimiz böyle oldu."

        • 15
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