Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ta motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyrederken sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti
Samet Mevlüt Erdoğan (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyrederken kontrolünü kaybederek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.