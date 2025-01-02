Uşak Belediyesi’ne ayrımcılık cezası işlemi yapıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uşak belediyesinin yabancı uyruklulara yönelik nikah ücretlerinde farklı tarife uygulaması üzerine harekete geçti. Belediyenin, yabancı uyruklu kişiler için nikah ücretinin 705 TL’den 15 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin inceleme başlattı.

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Yapılan inceleme karara bağlandı. TİHEK'in kararında belediyelerin kendisine mevzuatla verilen ve tekel niteliğinde olan imar, kanalizasyon, su, nikah gibi hizmetlerin sunumunda adil, şeffaf, hesap verebilir ve sosyal devlet ilkesine uygun hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

UŞAK BELEDİYESİ’NE 141 BİN 934 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ Belediyenin sınırları içinde ikamet eden her bir bireye karşı yerel yönetimlerin eşit davranmakla yükümlü olduğu ifade edildi. Kararda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli'ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum" şeklindeki sözlerine de yer verildi. Yabancılara yönelik farklı fiyat uygulanmasının sebebini ekonomik şartların oluşturmadığı, ırk ve etnik köken temelinde ayrımcı bir yaklaşımın oluşturduğu belirtildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kararında uşak belediyesinin sağladığı nikah hizmetinde ırk ve etnik köken temellerinde ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Uşak Belediyesi’ne 141 bin 934 lira idari para cezası kesildi. TİHEK, geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi’ne yabancılara su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulaması nedeniyle 40 bin lira idari para cezası vermişti.