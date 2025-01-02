Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uşak Belediyesi’ne ayrımcılık cezası işlemi yapıldı

        Uşak Belediyesi’ne ayrımcılık cezası işlemi yapıldı

        Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu, kritik bir karara daha imza attı. Uşak belediyesi tarafından yabancı uyruklular için nikah ücretinin 705 TL'den 15 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda belediyenin ayrımcılık yaptığı belirtilerek, para cezası verildi. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Belediyesi'ne ayrımcılık cezası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uşak belediyesinin yabancı uyruklulara yönelik nikah ücretlerinde farklı tarife uygulaması üzerine harekete geçti. Belediyenin, yabancı uyruklu kişiler için nikah ücretinin 705 TL’den 15 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin inceleme başlattı.

        Yapılan inceleme karara bağlandı. TİHEK'in kararında belediyelerin kendisine mevzuatla verilen ve tekel niteliğinde olan imar, kanalizasyon, su, nikah gibi hizmetlerin sunumunda adil, şeffaf, hesap verebilir ve sosyal devlet ilkesine uygun hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

        UŞAK BELEDİYESİ’NE 141 BİN 934 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

        Belediyenin sınırları içinde ikamet eden her bir bireye karşı yerel yönetimlerin eşit davranmakla yükümlü olduğu ifade edildi. Kararda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli'ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum" şeklindeki sözlerine de yer verildi. Yabancılara yönelik farklı fiyat uygulanmasının sebebini ekonomik şartların oluşturmadığı, ırk ve etnik köken temelinde ayrımcı bir yaklaşımın oluşturduğu belirtildi.

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kararında uşak belediyesinin sağladığı nikah hizmetinde ırk ve etnik köken temellerinde ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Uşak Belediyesi’ne 141 bin 934 lira idari para cezası kesildi.

        TİHEK, geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi’ne yabancılara su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulaması nedeniyle 40 bin lira idari para cezası vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uşak belediyesi
        #Uşak belediyesi ayrımcılık
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Habertürk Anasayfa