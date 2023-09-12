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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama “Üretken Yapay Zeka” entegrasyonu ile yorum özeti - Teknoloji Haberleri

        “Üretken Yapay Zeka” entegrasyonu ile yorum özeti

        Hepsiburada kullanıcıları, ChatGPT entegrasyonu ile almak istedikleri ürüne dair yorumları tek tek okumaya gerek kalmadan, tüm yorumlara dair yapay zekanın ürettiği özete ulaşabiliyorlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:00
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        E-ticarette ChatGPT entegrasyonu
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        Ticaretin de çevrimiçi ortamdaki hızlı büyüyüşü ile birlikte marka ve müşteri iletişimi tüm dünyada önem kazanıyor. Kullanıcıların karar süreçlerini hızlandırmak ve alışveriş deneyimini kolaylaştırmak üzere gerçekleştirilen iyileştirmeler de ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda diğer kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri, müşterinin bir ürünü satın almak için karar verme sürecinde oldukça etkili oluyor.

        YAPAY ZEKÂYA DAYALI YORUM ÖZETİ

        Üretken yapay zekânın gelişimi hayatımızın her alanına giderek daha etkili bir şekilde nüfuz ediyor. E-ticaretin önde gelen firmalarından Hepsiburada da bu gelişimi kendi sitesinin içerisine entegre ediyor. Yapay zekâ teknolojilerini iş ortaklarına ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için yoğun şekilde kullanan Hepsiburada, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini eklediğini açıkladı.

        Bu doğrultuda son zamanların öne çıkan “üretken yapay zekâ” ürünü Chat GPT’yi kullanarak “Değerlendirme Özeti” bölümünü belli başlı kategoriler ve ürünler için devreye almaya başlayan Hepsiburada gerçekleştirilen entegrasyon ile platformda yer alan ürünler hakkında yapılan tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz ederek tamamen tarafsız bir şekilde özetliyor ve kullanıcılar bu sayede sayısı binleri bulan yorumların içinde kaybolmadan ürün hakkında çok hızlı şekilde bilgi edinebiliyor. Hepsiburada sunmaya başladığı yapay zekaya dayalı “değerlendirme özeti” uygulamasının kapsamını zaman içerisinde daha da genişleterek tüm kategorilere ve ürünlere yaymayı planlıyor.

        TÜRKİYE E-TİCARET SEKTÖRÜNDE İLK

        Diğer kullanıcılara ait ürün deneyimlerinin daha kolay incelenmesini sağlamak için geliştirilen ve ilk kez Türkiye’de Hepsiburada tarafından hayata geçirilen bu yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, yorumları tek tek okumak yerine, bu uygulama sayesinde tüm yorumların bir paragraflık özetini okuyarak ürün ve kullanıcıların deneyimleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

        CHATGPT İLE "HIZLI YORUM”

        Firma, kullanıcıların satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla, ChatGPT entegrasyonu ile ayrıca yorum yazmayı da çok kolay bir hale getiren ürünü devre alıyor. “Hızlı Yorum” adı verilen uygulamada Chat GPT entegrasyonu sayesinde, bazı kategorilerde kullanıcıya satın aldığı ürün ile ilgili daha önceden farklı kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer alan anahtar kelimeler sunuluyor. Kullanıcı satın aldığı ürünle ilgili uygun bulduğu tanımlamaları ve anahtar kelimeleri seçerek, yapay zeka desteğiyle hazırlanmış yorumunu görebiliyor. Kullanıcı yapay zeka tarafından hazırlanmış yorumu gözden geçirip düzenledikten sonra Hepsiburada üzerinde yayınlayabiliyor.

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