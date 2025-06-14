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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün: Havadan nesneler düştü | Dış Haberler

        Ürdün: Havadan nesneler düştü

        Ürdün, ülkenin bazı bölgelerine "havadan nesnelerin" düştüğünü, ancak herhangi bir can kaybının bildirilmediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 00:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:00
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        Ürdün: Havadan nesneler düştü
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        Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine havadan nesnelerin düştüğü, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edildi.

        Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir ihlale karşılık vermek üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının sınır hattı boyunca yoğun devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

        Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

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        İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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