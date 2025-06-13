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        Haberler Dünya İran ordusu: 2 İsrail uçağı düşürüldü | Dış Haberler

        İran ordusu: 2 İsrail uçağı düşürüldü

        İsrail, İran farklı bölgelerine saldırıda bulunurken, İran hava savunma sistemlerinin 2 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Savaş uçaklarının yanı sıra bir de insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Öte yandan İran, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı düşürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:37 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:42
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        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
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        İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

        İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

        Öte yandan Kum kentinde de İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

        İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini duyurdu.

        İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

        İsrail ordusu, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

        İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, İran basınında konuya ilişkin çıkan haberleri paylaştı.

        Adraee, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.

        Sözcünün paylaştığı ve yalanladığı görsellerde, Tasnim Haber Ajansı'nın İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 2 savaş uçağını düşürdüğü ve bir kadın pilotun yakalandığı iddiası yer aldı.

        TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YANIT VERDİ

        İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

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        İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

        İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

        İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

        İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

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        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

        Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.

        İRAN: 5 İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

        İran, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

        İran Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli sınır bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 İHA'yı tespit edip düşürmeyi başardığı bildirildi.

        Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

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